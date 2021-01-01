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萊豬自治條例無效 消基會批：政府玩法弄權 民生不安寧　

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與江啟臣爭主席尷尬？ 朱立倫：兩人平常LINE來LINE去

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨上午在中央黨部前舉行慶祝中華民國開國110年元旦升旗典禮，現場充滿反萊豬氣氛，馬英九（左起）、江啟臣、朱立倫等人輪番上台致詞砲轟。記者林俊良/攝影
國民黨上午在中央黨部前舉行慶祝中華民國開國110年元旦升旗典禮，現場充滿反萊豬氣氛，馬英九（左起）、江啟臣、朱立倫等人輪番上台致詞砲轟。記者林俊良/攝影

國民黨主席規劃明年7月24日改選，前主席朱立倫挑戰現任黨主席江啟臣態勢漸明朗。江、朱兩人上午在國民黨元旦升旗典禮中碰頭，兩人互道新年快樂，並都稱見面不尷尬。前總統馬英九受訪也說，沒有感受到黨主席選舉已開打。

江啟臣表示，典禮過程他有關心衣服有沒有穿多一點，今天比較冷一點，尷尬都是外界在講。朱也說，平常跟江都LINE來LINE去都有聊天，希望新的一年能共同努力，大家來對抗鴨霸的民進黨，為中華民國來打拚，與江完全不會尷尬。

朱立倫也透露，他與江啟臣其實私下常常見面、吃飯，最近是一、二周前，那天在講一些幕僚的對話，也都開開玩笑。

被問到黨主席選舉挺誰？馬英九反問，「明天就要選了嗎？」大笑帶過。

智庫副董事長連勝文近日動作頻頻，也被傳有意挑戰下屆黨主席，上午連也出席升旗典禮，卻沒有跟江啟臣打招呼，氣氛微妙。江受訪時說，有看到連來，但可能大家比較擠，沒有打到招呼。

立法院前院長王金平傳出身體微恙，江啟臣表示，知道他有個人原因才未參加上午升旗，不便替他說，前幾天有去看王。

江啟臣 朱立倫

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