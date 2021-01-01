【即時短評】行政院示範了 蔡政府如何民選也能獨裁

「亞洲週刊」指蔡英文總統是「民選獨裁」，行政院長蘇貞昌回嗆，民選就不可能獨裁。只不過，當地方政府被駁權，不能替民眾食安做更嚴格的把關；當行政院可以擴權，代替大法官做解釋。誰說民選就不可能獨裁。

民選怎麼不能獨裁?當超過半數的民調認為，不樂見中天被撤照，但傳聞中，被蘇貞昌以「專業」任命的NCC委員，真的就依照傳聞中蘇貞昌認可的「專業」，定了中天死罪。當多數民調認為，不應該開放萊豬，但多數民進黨立委卻只服膺黨意，站在民意的對面。民選，當然可以獨裁。

而現在為了繼續護航美國萊豬，阻擋地方政府對萊豬的禁令，行政院又逕自解釋，食品安全問題不能因地制宜，先前的大法官第738號解釋不適用。這種超越行政權、司法權分際的發言，難道就是蔡英文一直宣示的司法改革，難道在砍掉監察、考試之後，民進黨還要掌握司法的話語權，讓民選政府，也可以獨裁。

可悲的是，一個行政院政務委員，都可以先替大法官劃好界線，司法院中應是享有社會清譽的大法官，卻沒有人跳出來講半句話，捍衛司法的獨立性，捍衛司法的尊嚴。在這樣的綠色黨國體制下，地方政府還想依靠釋憲，捍衛食安，捍衛基層民意代表訂定出的自治條例，恐怕也只是再次證明，民選又如何，就是要獨裁。

行政院也威嚇基層公務員，執行被行政院認定無效的自治條例，將送懲戒。只不過，地方公務員如違法或怠於執行職務之失職行為，也是由主管的地方政府人評會進行考評，難不成行政院連這樣的地方自治權都要剝奪，不管地方政府也是民選，就是要獨裁。