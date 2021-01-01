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工程會新施政方向：精進評委機制列首項

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
工程會主委吳澤成。報系資料照片
工程會主委吳澤成。報系資料照片

新年度開啟，行政院公共工程委員會除盤點22項去年施政績效，也擬訂2021年17項施政方向，首要項目就是精進採購評選委員機制，營造公平競爭環境。工程會主委吳澤成則表示，新的一年，全體同仁仍將秉持「求是拓新、與時俱進」的積極態度，為建構更為優質的公共建設環境貢獻心力。

本報去年揭露政府標案評選爭議，工程會也再次檢視評委制度缺失後，日前也預告「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」修正草案，明定3年內未曾擔任政府採購案廠商才能擔任評委，並規定評委與廠商若有指導老師及學生關係，應迴避；草案仍在預告期間。

工程會今年也把「精進採購評選委員機制，營造公平競爭環境」、「推動多元履約爭議處理機制，加速爭議處理」列為今年度政策推動方向首兩項，另外持續協助於公共工程運用再生粒料、提升工程產業競爭力，適時與國際接軌、穩定砂石供需、協助營造業解決缺工問題、列管閒置公共設施，加速活化等17項。

工程會指出，為協調改善國內營造產業缺工現象，已協調勞動部合理修正公共工程外籍營造工規定，並刻與內政部、勞動部及經濟部合作推動整體性之改善措施，包含全面落實技術證照制度，強化技術士及技術工培訓及考用合一，也就是業主如有技術士需求，核實編列預算給予相對待遇吸引勞工投入，並鼓勵輔導營建由源頭設計開始要求採用自動化設計，減少現場人力需求等等。

工程會也回顧去年22項政績，包含行政院「中央地方建設協調會報」成立以來，協助宜蘭縣、新北市及屏東縣政府解決跨部會溝通案件計143件，像是促成新北市鳳鳴臨時站計畫開工、推動大漢溪新鶯堤外便道工程、加速宜蘭縣鐵路高架化計畫、協調南方澳大橋橋址以及協商補助屏東縣興海漁港擴建計畫等。

另外，工程會去年度與勞動部積極合作，基於「營建產業係火車頭產業」及「兼顧本勞權益」之前提下，合理修正公共工程進用移工規定，同時按月檢討並全生命週期督導全國各項公共建設進度，不僅可望達到年底預算達成率95%之年度目標，更在三級品管制度之嚴格落實下，施工品質查核甲等以上比率高達66.55%，創下有統計以來新高紀錄。

吳澤成表示，回首過去一年，工程會積極扮演行政院「工程專業幕僚」角色並提出22項績效成績單，未來新的一年，全體同仁仍將秉持「求是拓新、與時俱進」之積極態度，持續推動健全政府採購法規、強化工程生態檢核、協助營造業解決缺工缺料問題、健全公共設施維護管理以及提升公共工程品質與量能等17項工作，為建構更為優質之公共建設環境貢獻心力。

屏東縣政府 行政院

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