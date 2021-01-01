元旦升旗／議長曾麗燕籲不要讓市民吃到萊豬核食　

高雄市政府、市議會今天早上在議會前廣場舉辦2021年元旦升旗，議長曾麗燕、市長陳其邁同樣關心新冠肺炎疫情的防疫。曾麗燕說「新冠肺炎」英國變種病毒株來勢洶洶，市府要提升防疫層級和措施；陳其邁則對政府的防疫有信心，強調面對新冠肺炎的艱鉅挑戰，因政府超前部署、落實整體的防疫措施，讓台灣能夠成爲亂世福地。

高雄市府會合辦的元旦升旗本來要在高雄文化中心圓形廣場舉辦，因新冠肺炎疫情的影響，改到議會前廣場進行，而且沒有邀民眾參加，這也是議會自辦和與市府合辦元旦升旗以來，第一次在議會舉辦。

曾麗燕致詞一開始就提到疫情，強調新冠肺炎的英國變種病毒株來勢洶洶，新年伊始，市府要提升防疫層級和措施，落實防疫工作，盼全體市民配合防疫，保護自己，也保護他人，一起平安度過這波疫情。

陳其邁致詞時表示，2020年艱苦的一年已經過去，台灣以及高雄面對新冠肺炎的艱鉅挑戰，也因為大家能夠攜手同心、政府超前部署、落實整體的防疫措施，讓台灣能夠成爲亂世福地；今年第三季台灣創造了經濟成長率3.33%的佳績，重回亞洲四小龍之首，明年經濟成長率預估也會達到3.83%，相信在面對疫情的衝擊，台灣能夠成爲舉世稱羨的國家。

高雄市議會三讀通過的「高雄市食品安全管理自治條例」修正案，明定高雄市的肉品都要「零檢出」萊克多巴胺，但此修正條例行政院已表明不了核定。對此，曾麗燕說，中央政府沒有通過，但議員也會監督市政府嚴格把關，讓市民吃不到含有萊克多巴胺的肉品，也吃不到核災食品。

曾麗燕更籲市府要加速高雄產業轉型，讓5G AIoT（人工智慧物聯網）帶領產業走出困境，加速推動橋頭科學園區，加速推動捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園延伸線及輕軌二階工程，縮短城鄉差距，落實工安、保障弱勢權益、維護社會治安、推動教育文化、提升就業率。

議會本月5日要開臨時會，曾麗燕有把握在會期內和議員把今年度的地方總預算審完。