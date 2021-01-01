元旦文告／疫情未了 蔡總統信心喊話：只要有縫隙 就有希望的玫瑰
蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及新冠肺炎疫情持續，蔡總統表示，疫情不知何時才能收尾，連何時可以出國旅行，都還沒有答案，去年的不確定，延續到今年新的一年；但要鼓勵大家，人們總是如此強韌，就像上一代可以從戰後百廢待舉中，創造出經濟奇蹟、民主奇蹟，這些經驗揭櫫，只要有光、有水，有縫隙的地方，就可以長出希望的玫瑰。
蔡總統說，去年的今天，在全世界都還沒注意到疫情可能發生時，政府已開始針對武漢來台班機登機檢疫，當時也有不少的質疑，但回頭看來，這樣的超前部署，是正確的決定。
蔡總統指出，放眼2020年，一波一波襲來的疫情肆虐全球，經濟受到衝擊，生活受到影響，在很多國家小孩無法好好上學，大人不能正常上班，許多工作不見了，景氣陷入谷底，全球各地因為疫情死亡的人數持續增加，「所幸在台灣，我們靠著相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒」。
蔡總統表示，我國沒有封城、可以正常上班上課，在防疫指引下，去年4月12號，更成為全世界第一個開打職棒球季的國家，大家戴著口罩參加演唱會、藝文活動，也是去年世界少見的事。
蔡總統說，盡管疫情尚未結束，但想鼓勵大家，在人類的歷史上，2020年並不是最艱困的一年。蔡說，1918年的流感大流行、1930年代的經濟大蕭條、1940年代的二次大戰，當時的人們所面對的，都是艱難無比的挑戰，但人們總是如此強韌，在百廢待舉中創造出經濟奇蹟，也締造了民主奇蹟。
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