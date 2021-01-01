蔡政府調漲健保費率 江啟臣：對「苦撐待變」勞工落井下石

國民黨上午循例舉辦元旦升旗，黨主席江啟臣致詞時炮口對準蔡政府，批評民進黨政府為護航開放含萊克多巴胺美豬進口，竟公然違憲、違法宣布地方政府自訂自治條例維護食安措施無效，獨裁專制以到了讓人匪夷所思地步。

江啟臣更提到，蔡英文總統告訴人民開放萊豬是要讓台灣經貿走向世界，但事實是台灣人民被政府強逼吃下萊豬，還沒看到貿易談判的啟動與果實，台灣已被美國列為「匯率操縱國觀察名單」。

江啟臣認為，縣市政府為保護民眾的食安與健康，依據地方自治精神及大法官解釋意旨制訂自治條例，是憲法保障的地方自治範疇，對行政院認定無效舉措，國民黨將協助縣市政府聲請大法官釋憲，捍衛人民食安與地方自治權利。

衛福部宣布今起調高健保費率，江啟臣說，健保費率調漲後，一個月入5.3萬元的4口之家，一年將增加健保支出約3605元；未來若勞保費率也跟著漲，粗估企業一年法定成本支出將暴增460億元，對苦撐待變的企業主與勞工落井下石。

江啟臣批評，台灣去年經濟成長率達2.54%，但在股市光鮮亮麗背後，政府官員勾結股市作手，貪汙腐化拿勞工退休基金大玩金錢遊戲，光退佣就達百億元；而企業與勞工卻要擔心若疫情持續惡化，邊境持續鎖國，未來連工作都可能不保。

展望新的一年，江啟臣說，新冠肺炎疫情下台灣產業結構的調整與民生經濟的振興，美國新任總統就職以及全球體系的重整，兩岸關係低盪需重新尋求對話空間，這些都是國人將面臨的挑戰。

江啟臣上午也二引故總統蔣經國過去談話位支持者與國人打氣，表示「冬天將逝，春天不遠」，不論環境再惡劣，不論險阻再艱難，國民黨都會持續監督執政黨的傲慢無能。

江啟臣說，國民黨曾被打趴在地上，但沒有逃避，選擇承擔，也正因在低谷聞到土地的芳香，因謙卑聽到百姓的聲音，因挫敗挽起衣袖胼手改革，這是國民黨人共同記憶與教訓，也是未來重返榮光養分，國民黨正走在改革與正確道路上。