快訊

元旦首對大咖情侶誕生！韓媒爆玄彬、孫藝真戀愛8個月

偷跑看五月天！自主健康管理6人衝跨年 5人已進場桃市要罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡政府調漲健保費率 江啟臣：對「苦撐待變」勞工落井下石

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨上午循例舉辦元旦升旗，黨主席江啟臣致詞時炮口對準蔡政府，批評民進黨政府為護航開放含萊克多巴胺美豬進口，竟公然違憲、違法宣布地方政府自訂自治條例維護食安措施無效，獨裁專制以到了讓人匪夷所思地步。記者周志豪／攝影
國民黨上午循例舉辦元旦升旗，黨主席江啟臣致詞時炮口對準蔡政府，批評民進黨政府為護航開放含萊克多巴胺美豬進口，竟公然違憲、違法宣布地方政府自訂自治條例維護食安措施無效，獨裁專制以到了讓人匪夷所思地步。記者周志豪／攝影

國民黨上午循例舉辦元旦升旗，黨主席江啟臣致詞時炮口對準蔡政府，批評民進黨政府為護航開放含萊克多巴胺美豬進口，竟公然違憲、違法宣布地方政府自訂自治條例維護食安措施無效，獨裁專制以到了讓人匪夷所思地步。

江啟臣更提到，蔡英文總統告訴人民開放萊豬是要讓台灣經貿走向世界，但事實是台灣人民被政府強逼吃下萊豬，還沒看到貿易談判的啟動與果實，台灣已被美國列為「匯率操縱國觀察名單」。

江啟臣認為，縣市政府為保護民眾的食安與健康，依據地方自治精神及大法官解釋意旨制訂自治條例，是憲法保障的地方自治範疇，對行政院認定無效舉措，國民黨將協助縣市政府聲請大法官釋憲，捍衛人民食安與地方自治權利。

衛福部宣布今起調高健保費率，江啟臣說，健保費率調漲後，一個月入5.3萬元的4口之家，一年將增加健保支出約3605元；未來若勞保費率也跟著漲，粗估企業一年法定成本支出將暴增460億元，對苦撐待變的企業主與勞工落井下石。

江啟臣批評，台灣去年經濟成長率達2.54%，但在股市光鮮亮麗背後，政府官員勾結股市作手，貪汙腐化拿勞工退休基金大玩金錢遊戲，光退佣就達百億元；而企業與勞工卻要擔心若疫情持續惡化，邊境持續鎖國，未來連工作都可能不保。

展望新的一年，江啟臣說，新冠肺炎疫情下台灣產業結構的調整與民生經濟的振興，美國新任總統就職以及全球體系的重整，兩岸關係低盪需重新尋求對話空間，這些都是國人將面臨的挑戰。

江啟臣上午也二引故總統蔣經國過去談話位支持者與國人打氣，表示「冬天將逝，春天不遠」，不論環境再惡劣，不論險阻再艱難，國民黨都會持續監督執政黨的傲慢無能。

江啟臣說，國民黨曾被打趴在地上，但沒有逃避，選擇承擔，也正因在低谷聞到土地的芳香，因謙卑聽到百姓的聲音，因挫敗挽起衣袖胼手改革，這是國民黨人共同記憶與教訓，也是未來重返榮光養分，國民黨正走在改革與正確道路上。

江啟臣 國民黨 保費

延伸閱讀

總統府三問江啟臣要不要去元旦升旗 幕僚酸辯論怎麼不回？

朱立倫民調勝江啟臣？羅智強：智庫又不是腦袋有洞

影／看好度高三倍？ 朱立倫約江啟臣吃飯：不可能見縫插針

民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

相關新聞

元旦文告／今起迎萊豬 蔡總統：用最謙卑心情 請國人同胞體諒

蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及萊豬開放，蔡總統表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有...

元旦文告／蔡總統：兩岸政策不冒進 開放萊豬盼國人體諒

蔡英文總統今天發表元旦談話表示，這段時間以來開放萊豬爭議，讓自己充分體會到，為何過去政府做開放承諾卻不落實，台灣是貿易國...

高雄元旦升旗　議長曾麗燕籲不要讓市民吃到萊豬核食　

高雄市政府、市議會今天早上在議會前廣場舉辦2021年元旦升旗，議長曾麗燕、市長陳其邁同樣關心新冠肺炎疫情的防疫。曾麗燕說...

國民黨元旦升旗馬英九江啟臣致詞反萊豬

國民黨上午8時在中央黨部舉行慶祝中華民國110年元旦升旗典禮，包括黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立...

元旦文告／疫情未了 蔡總統信心喊話：只要有縫隙 就有希望的玫瑰

蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及新冠肺炎疫情持續，蔡總統表示，疫情不知何時才能收尾，連何時可以出國旅行，都還沒有...

蔡政府調漲健保費率 江啟臣：對「苦撐待變」勞工落井下石

國民黨上午循例舉辦元旦升旗，黨主席江啟臣致詞時炮口對準蔡政府，批評民進黨政府為護航開放含萊克多巴胺美豬進口，竟公然違憲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。