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元旦文告／今起迎萊豬 蔡總統：用最謙卑心情 請國人同胞體諒

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統發表元旦談話。記者林澔一／攝影
蔡英文總統發表元旦談話。記者林澔一／攝影

蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及萊豬開放，蔡總統表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。因此要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解政府再三斟酌後的決定。

蔡總統說，擔任中華民國總統將滿五年，執政的過程裡，民意支持有起有落，自己也在尋求連任的過程中，再次受到選民的檢驗；因此每一天都兢兢業業、全力投入，努力實現所承諾過的目標，但最重要的是，國家的方向正確，台灣正在進步當中。

蔡總統指出，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓自己充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。蔡說，我國所面對的，不僅僅是貿易問題，就像去年不斷強調的，世界局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局，「我們必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服」。

萊豬 蔡英文 總統府

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