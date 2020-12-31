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健保費調漲 綠委：這個新年禮物有點突然

聯合報 / 記者陳熙文周志豪／台北即時報導

衛生福利部長陳時中今宣布，健保費率今起調漲。有民進黨立委表示，看到這個新年禮物有點突然，應該先知會立法院黨團，才好統一對外說明；國民黨團總召林為洲則表示，政府決定漲價的決策，就要概括承受，「老百姓不會高興的，無奈啊。」

林為洲指出，健保費率調漲，法律有一定規定，必須把準備金水位漲滿，健保費率漲價後每月約多支出幾十元，也是一個負擔，若未來勞保費率也調漲，對中低階受薪階級是雙重壓力，陳時中趕在連假前宣布，就是要讓抱怨聲音減小。

林為洲認為，健保費率漲價措施治標不治本，歸根究底還是應該提高健保基金營運績效，也不要再有弊案，政府也不應再亂花錢；如果營運體質、績效夠好，政府能多省一點錢，勞保費率或許就可不用漲。

民進黨立委郭國文表示，雖然先前有口頭預告要調漲，但老實說，這是重大事件，至少要先讓民進黨團知道，才容易向外界說明；歲末大家放輕鬆時，來了個突兀的新年禮物，讓人覺得沉重。

郭國文認為，站在健保可長可久的角度思考，可以理解要調漲，調幅也不至於讓民眾受到嚴重衝擊，但應該事先溝通比較好，程序與做法上應該更細緻些。

民進黨立委黃秀芳說，此次調整幅度不高，應屬民眾可接受的範圍；但她也認為，更嚴重的問題恐怕是醫療浪費，尤其在基層觀察到有部分民眾會利用健保看好幾家診所，拿了很多藥，形同浪費資源，政府和民眾都要好好思考，如何改善資源浪費情況。

民眾黨團總召賴香伶也認為，按公式調整費用勢在必行，但在開源節流的部分，仍未看到相關配套，尤其面對接下來的疫情，如何尋找到更多資源挹注，以及針對浪費問題做出檢討，都希望見到改善措施。

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