超冷！ 北市跨年倒數最後1小時 管制區僅破萬人
北市府跨年晚會照常舉辦，市府前廣場管制區內人流總量，從八萬人砍半為四萬人，截至晚間11點，舞台管制區內入場人數約1萬6千500人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估共約2萬5千人，相較於往年跨年舞台區人擠人，今年人潮少很多。
北捷也表示，截至晚間10時止，捷運全線總運量約221萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量16.6萬人次。北捷總運量在2個小時內，增加52.9萬人次。
由於今年跨年晚會舞台區需要實聯制、也禁止飲食等限制多，許多等著看一零一跨年煙火倒數的民眾，都聚集在一零一煙火視野較好的管制區域外，管制區外的仁愛路周邊，就聚集許多民眾席地而坐，等著跨年倒數，儘管天氣冷颼颼，許多民眾不畏寒流要跨年倒數。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言