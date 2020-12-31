超冷！ 北市跨年倒數最後1小時 管制區僅破萬人

北市府跨年晚會照常舉辦，市府前廣場管制區內人流總量，從八萬人砍半為四萬人，截至晚間11點，舞台管制區內入場人數約1萬6千500人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估共約2萬5千人，相較於往年跨年舞台區人擠人，今年人潮少很多。

北捷也表示，截至晚間10時止，捷運全線總運量約221萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量16.6萬人次。北捷總運量在2個小時內，增加52.9萬人次。