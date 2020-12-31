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超冷！ 北市跨年倒數最後1小時 管制區僅破萬人

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
管制區外的仁愛路周邊，聚集許多民眾席地而坐，等著跨年倒數，儘管天氣冷颼颼，許多民眾不畏寒流要跨年倒數。記者林麗玉／攝影
管制區外的仁愛路周邊，聚集許多民眾席地而坐，等著跨年倒數，儘管天氣冷颼颼，許多民眾不畏寒流要跨年倒數。記者林麗玉／攝影

北市跨年晚會照常舉辦，市府前廣場管制區內人流總量，從八萬人砍半為四萬人，截至晚間11點，舞台管制區內入場人數約1萬6千500人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估共約2萬5千人，相較於往年跨年舞台區人擠人，今年人潮少很多。

北捷也表示，截至晚間10時止，捷運全線總運量約221萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量16.6萬人次。北捷總運量在2個小時內，增加52.9萬人次。

由於今年跨年晚會舞台區需要實聯制、也禁止飲食等限制多，許多等著看一零一跨年煙火倒數的民眾，都聚集在一零一煙火視野較好的管制區域外，管制區外的仁愛路周邊，就聚集許多民眾席地而坐，等著跨年倒數，儘管天氣冷颼颼，許多民眾不畏寒流要跨年倒數。

北市府跨年晚會照常舉辦，市府前廣場管制區內人流總量，從八萬人砍半為四萬人，截至晚間11點，舞台管制區內入場人數約1萬6千500人。圖／記者陳惠惠／攝影
北市府跨年晚會照常舉辦，市府前廣場管制區內人流總量，從八萬人砍半為四萬人，截至晚間11點，舞台管制區內入場人數約1萬6千500人。圖／記者陳惠惠／攝影

跨年晚會 北捷 北市

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