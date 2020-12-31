黑鷹事故將滿周年 蔡英文探視沈一鳴母親

今年的最後一天，蔡英文總統上午在一項不公開行程中前往三軍總醫院，探望今年初黑鷹直升機失事殉職的已故參謀總長沈一鳴母親。由於再過幾天事故將滿一周年，總統府幕僚表示，蔡英文日前就特別交代要前往致意，因此今天也親自代表國人、國軍表達對沈一鳴的思念和敬意。

府方人士表示，蔡總統是透過手語翻譯來和沈一鳴家屬溝通，過程中蔡緊握著沈一鳴母親的手，說手有點冰冷，特別囑咐三總院方和家屬，一定要注意保暖措施，且要多吃一點、吃營養一點。

府方人士說，沈一鳴母親精神狀態不錯，也告訴蔡總統，有在幫黑鷹直升機事故殉職的8名國軍弟兄誦經祈福；蔡總統除表達關心之意，也說希望沈一鳴母親一定要好好的。沈母則回應，新的一年要到來，蔡總統一定更加忙碌，希望總統自己也要照顧身體。