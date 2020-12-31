黑鷹事故將滿周年 蔡英文探視沈一鳴母親
今年的最後一天，蔡英文總統上午在一項不公開行程中前往三軍總醫院，探望今年初黑鷹直升機失事殉職的已故參謀總長沈一鳴母親。由於再過幾天事故將滿一周年，總統府幕僚表示，蔡英文日前就特別交代要前往致意，因此今天也親自代表國人、國軍表達對沈一鳴的思念和敬意。
府方人士表示，蔡總統是透過手語翻譯來和沈一鳴家屬溝通，過程中蔡緊握著沈一鳴母親的手，說手有點冰冷，特別囑咐三總院方和家屬，一定要注意保暖措施，且要多吃一點、吃營養一點。
府方人士說，沈一鳴母親精神狀態不錯，也告訴蔡總統，有在幫黑鷹直升機事故殉職的8名國軍弟兄誦經祈福；蔡總統除表達關心之意，也說希望沈一鳴母親一定要好好的。沈母則回應，新的一年要到來，蔡總統一定更加忙碌，希望總統自己也要照顧身體。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言