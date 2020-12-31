黑鷹事故將滿周年 蔡英文探視沈一鳴母親

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部上午舉行「0102-『永遠的英雄、無盡的思念』」緬懷活動，由將領、家屬紀念今年初黑鷹直升機墜機事件中殉職的故參謀總長沈一鳴等八位將士。圖／本報系資料照
國防部上午舉行「0102-『永遠的英雄、無盡的思念』」緬懷活動，由將領、家屬紀念今年初黑鷹直升機墜機事件中殉職的故參謀總長沈一鳴等八位將士。圖／本報系資料照

今年的最後一天，蔡英文總統上午在一項不公開行程中前往三軍總醫院，探望今年初黑鷹直升機失事殉職的已故參謀總長沈一鳴母親。由於再過幾天事故將滿一周年，總統府幕僚表示，蔡英文日前就特別交代要前往致意，因此今天也親自代表國人、國軍表達對沈一鳴的思念和敬意。

府方人士表示，蔡總統是透過手語翻譯來和沈一鳴家屬溝通，過程中蔡緊握著沈一鳴母親的手，說手有點冰冷，特別囑咐三總院方和家屬，一定要注意保暖措施，且要多吃一點、吃營養一點。

府方人士說，沈一鳴母親精神狀態不錯，也告訴蔡總統，有在幫黑鷹直升機事故殉職的8名國軍弟兄誦經祈福；蔡總統除表達關心之意，也說希望沈一鳴母親一定要好好的。沈母則回應，新的一年要到來，蔡總統一定更加忙碌，希望總統自己也要照顧身體。

沈一鳴 黑鷹直升機 事故

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