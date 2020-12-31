健保費將調漲 蔡英文：集結力量確保財務平衡

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今年最後一個行程，特地前往疫情指揮中心慰問防疫人員。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今年最後一個行程，特地前往疫情指揮中心慰問防疫人員。圖／取自蔡英文臉書

衛福部今天宣布，將調漲明年健保費。蔡英文總統今晚在臉書表示，這是調回2012年的費率，換算起來月薪3萬元的民眾每月多繳44元，「集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給防疫和醫護人員最大的支持」。

蔡總統今天下午一項不公開行程，特地帶了八棟圓仔湯與巧克力，前往中央疫情指揮中心慰問防疫人員。蔡說，2020年的尾巴，還有一個不能省略的行程，那就是到中央流行疫情指揮中心幫辛苦的防疫英雄們打打氣。

蔡英文指出，整整一年前的今天，是台灣防疫超前部署、開始登上武漢班機採檢的日子；今年1月23日，農曆除夕的前一天，指揮中心升級為二級開設後，防疫國家隊更是連續300多天，完全不間斷的守護著國人，「謝謝你們，讓大家可以安心跨年、好好休假」。

關於衛福部宣布明年健保費率將調漲。蔡英文表示，換算起來，月薪3萬元的國人每月多繳44元、月薪4萬元的國人每月多繳58元，集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給防疫和醫護人員最大的支持。

健保 蔡英文 保費

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