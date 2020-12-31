食安條例修法遭否決 花蓮縣府：提釋憲照查稽查護食安
花蓮縣政府趕在萊豬進口前修改食安條例，納入所有肉類及相關產製品的乙型受體素必須零檢出，本月24日獲縣議會三讀通過，但還沒實施，行政院今天宣布原訂者函告無效、新訂者不予核定。花蓮縣府晚間態度強硬表示會提釋憲，並全面稽查，一旦檢出就公告，以道德與民意力量反制，確保縣民食的安全。
針對行政院否決食安條例修正，花蓮縣府發言人、代理秘書長張逸華今晚做出回應。他說，根據民調，絕大多數台灣人都不希望萊豬進口，花蓮縣府傾聽民意，修訂食安條例要求零檢出，並經縣議會全力支持通過，對於中央不尊重民意，也不尊重地方立法機關，表示遺憾，希望中央能夠遵照地方自治的精神。
他表示，待收到中央正式回函後，花蓮縣政府會依相關規定，立即提出釋憲，以保障地方自治的精神及縣民健康。
張逸華強調，雖然食安自治條例修法遭中央否決，但花蓮縣政府仍堅持捍衛食安，對查緝萊豬絕對滴水不漏，還是會照常查緝，一旦檢出就全面公告，以道德力量與民意力量反制，維護民眾健康。
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