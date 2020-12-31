任命表姊夫「家天下」 蔡英文恐逾憲政分際

針對日前總統蔡英文特任吳明鴻為最高行政法院院長，台灣陪審團協會31日痛批，雖然是看似平常的人事任命，但因吳明鴻為蔡英文的表姊夫，身分敏感而有「家天下」的嫌疑，引發總統逾越憲政分際的危機；除呼籲蔡總統迴避自清，也主張行政訴訟應改由普通法院審判，防杜官官相護弊端。

應迴避任命姻親

「行政法院負責處理人民與政府間的爭訟事件，最高行政法院則扮演行政訴訟終審的角色。」陪審團協會理事長陳為祥指出，吳明鴻雖然經歷完整，但「表姊夫」身份難以讓社會信服；總統任命院長雖是憲政體制所賦予的權力，但應迴避任命姻親，避免出現「家天下」的爭議。

陳為祥表示，總統職責是維護民主社會，守護憲政制度，而非做出破壞憲政權力分立結構的舉動；此前大法官呂太郎因總統「徵詢」而前往官邸，到此次最高行政法院院長的人事命令，讓社會看見總統的做為，尤其在司法權獨立方面，屢屢逾越憲政分際，恐引發憲政權力崩壞的危機。

廢除防杜官官相護

「我國高達9成行政訴訟結果都是人民敗訴，現行制度根本無法保護人民！」陪審團協會創會理事長鄭文龍表示，國家賠償訴訟性質也屬行政訴訟，但在我國採用民事訴訟制度；美國、日本並沒有另設行政訴訟法院，對國家的訴訟都在普通法院，可見國賠案件制度上民事、行政訴訟皆可。

鄭文龍強調，為避免行政法院及普通法院互踢皮球，人民及法官連哪個法院管轄都搞不清楚，並防杜法官袒護政府機關形成官官相護的弊端，甚至應修法裁撤高等行政法院及最高行政法院，將行政訴訟以及國家賠償案件，全部改由普通法院審判，並皆有陪審團審判，以保障人民的訴訟權益。

官派公職應該減少

「陪審團是國家的安全機制，司法愈民主，台灣才會愈安全！」鄭文龍說，台灣不針對原理設計司法制度，有壓力就弄一個國民法官；他主張，官派的首長要少設，民選的首長應該要多設，像美國選總統還同時選法官跟檢察長，但台灣還要把鄉鎮市首長都改成官派，是在開民主倒車。

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