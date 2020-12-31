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跨年赴指揮中心 蔡英文笑指陳時中：給媒體太多東西寫

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
蔡英文總統今下午約五時左右赴指揮中心，慰問防疫團隊一年來辛苦，面對媒體提問，是否是來為幫衛福部部長陳時中擋箭而來，蔡英文笑著說，他今天是不是讓你們有很多東西要寫。記者陳婕翎／攝影
蔡英文總統今下午約五時左右赴指揮中心，慰問防疫團隊一年來辛苦，面對媒體提問，是否是來為幫衛福部部長陳時中擋箭而來，蔡英文笑著說，他今天是不是讓你們有很多東西要寫。記者陳婕翎／攝影

今天是2020年最後一天，指揮中心指揮官陳時中仍不得閒，疫情萊豬健保3支箭齊發、蠟燭三頭燒，蔡英文總統今下午約五時左右赴指揮中心，慰問防疫團隊一年來辛苦，面對媒體提問，是否是來為幫陳時中擋箭而來，蔡英文笑著說，他今天是不是讓你們有很多東西要寫。

蔡英文原訂下午四時五十分抵達指揮中心所在的疾管署，但最後比表定時間晚十分鐘才到達，由指揮中心指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩及專家諮詢小組召集人張上淳親自迎接，面對問及為何在這時間來指揮中心，蔡先是驚訝怎麼人這麼多，以為拿手機錄影的是工作人員。

後經旁人提醒是記者後，蔡英文又問到，記者為何是拿手機，陳時中在一旁笑說，因為太晚了，攝影記者都下班，只剩常駐在疾管署的文字記者，陳時中今手邊新冠疫情、健保費率調整、三大議題一次美豬進口引爆，蔡英文也笑著問記者，陳時中今天是不是讓你們有很多東西要寫。

蔡英文約在指揮中心待半小時，甚至在上車前與陳時中、周志浩及張上淳又聊的一段時間，完全不畏超低溫，陳時中受訪時提到，總統上車前不斷謝謝張上淳這一年下來，無償為台灣防疫的付出，在樓上也與防疫團隊合照、逐一握手感謝防疫人員這一年下來的辛勞。

蔡總統帶甜湯巧克力訪指揮中心 慰勞防疫團隊

【中央社／台北31日電】今天是跨年夜，全民都在準備跨年休假心情，但防疫團隊仍堅守崗位，研議各項防疫措施。總統蔡英文下午5時到訪中央流行疫情指揮中心，帶著甜湯與巧克力慰勞防疫團隊。

下午5時，中央流行疫情指揮中心大門突然出現重重維安，指揮中心指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳齊聚門口。一問之下才知道，原來蔡總統到指揮中心了解防疫狀況，同時也帶來甜湯、巧克力，慰勞防疫團隊辛苦。

面對蜂擁而上的記者，蔡總統指了指陳時中，笑說：「他今天是不是給你們很多東西要寫？」隨即轉身進電梯。

陳時中 蔡英文 疫情 萊豬 健保

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