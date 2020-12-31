立院本會期落幕 游錫堃宜蘭「祝福密語」表達感謝

立法院第2會期今天結束，立法院長游錫堃在院會結束後發表感言，感謝朝野立委，游錫堃說特別是萊克多巴胺豬肉進口議題，各項會議都辯論激烈，院會裡就表決192次，「即使多次衝突與對立，但每一位委員仍然全力以赴，為我們的國家與人民謀求最大的福祉，體現了民主政治的真諦與風範」。

游錫堃今天表示，回顧9月18日開議迄今，在朝野黨團共同努力之下，立院一共通過了119項重要議案，包括法律案71案、預決算案28案、條約案2案、人事同意權2案及其他議案16案等，成果豐碩。

游錫堃說，這些議案攸關國計民生，例如協助產業因應疫情衝擊的紓困3.0「2099億追加預算」、平抑房價的「實價登錄三法」、促進電子支付產業發展的「電子支付機構管理條例」、保衛國土的「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」以及為18歲公民權修憲工程拉開序幕的民法等相關法案。

游錫堃說，他要向時代力量、台灣民眾黨、國民黨、民進黨四個黨團以及全院立委的克盡職守，表達崇高的敬意與謝意，他特別點出萊豬肉進口議題，表示因為涉及人民健康與國家利益，各項會議中都辯論激烈，院會裏就表決了192次。

游錫堃也提到捷克參議長韋德齊今年9月1日到立院議場發表演說，象徵台灣正推開通往世界的大門，他也提到明年元月起，立法院除了必須儘快完成總預算案審議外，也將立即迎接一個新的課題，也就是修憲委員會在這會期成立後，已經陸續收到42項提案，其中「18歲公民權」就有16個提案，他希望屆時各黨團皆能維持理性、和諧對話，共同迎接台灣的憲改時刻。

特別的是，游錫堃最後祝賀大家「平安順興」，游錫堃辦公室解釋，這是宜蘭人獨有的「祝福密語」，1812年首任通判今縣長翟淦發動居民，在現在宜蘭市舊城區挑濬護城河，構築圓形土城及4個城門與吊橋，並把城門依八卦方位加上密語，取名為東「震平門」、西「兌安門」、南「離順門」、北「坎興門」，祝禱斯土斯民，永遠「平安順興」。