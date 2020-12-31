2020最後一天 忙碌的陳時中三箭齊發

今天是2020年最後一天，指揮中心指揮官陳時中仍不得閒，他曾說過身上有疫情、萊豬、健保3支箭，今天手邊三大議題一次引爆，先是新冠疫情，又有健保費率調整，美豬進口也要解釋。陳時中表示，「今天很巧，手邊的三支箭在今年最後一天齊發。」

陳時中說，他中午去行政院開會，現在報告費率，「最近真的是很累，能安然度過就阿彌陀佛。」他說，這些事情都要花點時間去想，也有擔憂處，能安然度過，就阿彌陀佛了，現剛好有1、2天放空可思考一些事，為明年再做準備。

陳時中今下午召開記者會宣布，明年元旦起，健保費率調整為5.17%。政府全額補助弱勢，農漁民每月增加34元，2萬4000元月薪之受雇者每月增加34元，月薪3萬者每月增加44元，月薪7萬者每月增加105元，月薪18萬者每月增加262元。

對於萊豬食安議題，陳時中表示，明天絕對不會有萊豬進口，什麼時候會進來第一批，這是值得大家猜測的題目。

針對疫情進展，陳時中表示，疫情的事情不會是單一的單位，中央地方一樣，我這邊的責任最重，我們現在身上掛滿著箭，我們就是注意各界是否有夠注意。