獨漏盧秀燕後AIT FB貼文：美豬安全 不必要政治化

立法院上周通過有關含萊克多巴胺美豬進口的9項行政命令，明天起萊豬即可輸台；美國在台協會（AIT）今天在臉書重申對美國食品無比自豪，並介紹美國農業部的殘留物質測試規範，「美國食品在美國是安全的，在台灣也是安全的」。

AIT今天在臉書上貼出5張圖卡，介紹「美國殘留物質檢查制度」，圖卡內容介紹，檢查制度從1976年開始實施，美國農業部、環保署及食品藥物管理局在此架構下共同合作，檢查制度和美國農業部會針對美國國內食用食品或出口給美國貿易夥伴的食品，進行關於動物用藥、化學物質及環境汙染物的監控及檢測，以檢視是否含有殘留物質。

圖卡提到，檢查制度的採樣設計，能在99.7%的情況下，偵測出超標的殘留物質，確保美國食品安全無虞，美國食品在美國是安全的，在台灣也是安全的。關於殘留物質，美國有一套繁複的監控系統，能夠在核准、採樣、檢測和執法等所有流程嚴格把關。

AIT在臉書上也提到，美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，且符合美國國內自己食用的食品所採行的、基於科學證據的相同最高標準，美國食品在台灣是安全的，在美國是安全的，在世界各地也都是安全的。

AIT表示，很遺憾的是近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮。AIT希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，讓消費者能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣。