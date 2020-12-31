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范雲批華藝魚目混珠 籲推動學術論文資料庫公共化

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲持續關心華藝資料庫爭議。圖／取自范雲臉書
民進黨立委范雲持續關心華藝資料庫爭議。圖／取自范雲臉書

民進黨立委范雲今天在臉書繼續針對華藝資料庫爭議表示，華藝事件凸顯了學術論文資料庫應該公共化，這是個應該努力、卻長期未努力的方向，但遺憾昨天華藝公司針對此議題的聲明，明顯是選擇部分對自己有利的事實呈現，不知是否企圖混淆視聽。

范雲近日指出，華藝公司授權中方，以中共法令進行紅色審查，並竄改作者文章標題、摘要，導致五萬篇敏感性文章與作者名字消失。范雲質疑，華藝自稱「並未壟斷市場」、「國外推動OA，目的在打擊『期刊壟斷』，而非『資料庫壟斷』，因為資料庫無法壟斷」，但事實並非如華藝所言。

范雲今天引用台灣社會學會理事長林國明說法指出，就算發生此事件，有些期刊仍然未必會解除合約，這是因為目前台灣學術論文資料庫被壟斷，一旦解除合約，將使得期刊和論文的流通受到阻礙；但研究者的學術成果最希望的就是能夠流通傳播，公共化是一個對的方向。

范雲說，OA資料庫開放典藏是一種電子平台，將學術成果免費提供給任何人即時且永久地瀏覽、下載、分享，國外已有諸多案例，各國倡議開放典藏資訊系統 （Open Archival Information System，簡稱 OAIS）串連OA期刊，目的就是要建立OA資料庫，替代越來越昂貴的商業巨獸資料庫。

范雲指出，現在推動知識公共化正是時候，由於台灣所有的學術研究成果，幾乎都有由教育部、科技部投入的公共預算支持，知識生產者也逐漸體認，應共同維護知識公共化的理念，才能互惠互利，創造更多研究果實；華藝的事件正好給台灣學術圈一個推動知識公共化的契機。

對於華藝昨聲明，范雲回應，政府推動資料庫公共化，是為了台灣學術成果的近用性及全民共享，但也別忘了台灣是民主自由國家，政府有做的，民間仍然可以做，一起為學術努力。

范雲 教育部 民進黨

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