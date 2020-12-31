影／人民厭倦藍綠雙標 民眾黨團：第三勢力板塊成形

台灣民眾黨團召開記者會表示，根據台灣民意基金會近日公布的民調數據，國民黨、民進黨兩大黨的支持度皆下降，其它小黨則都有顯著成長，這表示民眾早已厭倦兩大黨的政治口水戰造成國家空耗，對於新興政黨越來越抱持期待，第三勢力的板塊儼然成形。

民眾黨副總召張其祿暗諷國民黨作為一個在野黨，12次的院會杯葛造成議事延宕，雖然國民黨只能以這樣的方式來盡在野黨的角色，但這並不算是稱職的在野黨。

至於執政黨，則藉由他們的人數優勢來處理法案，其實他們自己也有很多問題，許多立委已經不知是要聽黨意還是聽民意，而現在剩多少是真正帶有民意的立委，令人懷疑。