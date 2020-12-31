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影／人民厭倦藍綠雙標 民眾黨團：第三勢力板塊成形
台灣民眾黨團召開記者會表示，根據台灣民意基金會近日公布的民調數據，國民黨、民進黨兩大黨的支持度皆下降，其它小黨則都有顯著成長，這表示民眾早已厭倦兩大黨的政治口水戰造成國家空耗，對於新興政黨越來越抱持期待，第三勢力的板塊儼然成形。
民眾黨副總召張其祿暗諷國民黨作為一個在野黨，12次的院會杯葛造成議事延宕，雖然國民黨只能以這樣的方式來盡在野黨的角色，但這並不算是稱職的在野黨。
至於執政黨，則藉由他們的人數優勢來處理法案，其實他們自己也有很多問題，許多立委已經不知是要聽黨意還是聽民意，而現在剩多少是真正帶有民意的立委，令人懷疑。
張其祿說，民眾黨雖然只是一個小黨，只有5位立委，這5席立委在國會將作為一個示範跟催化劑的角色。民眾黨問政表現已經獲得公民團體的肯定，未來也會繼續走在前面帶動議題，務實理性監督政府，並促成朝野跨黨派合作，和國人一起讓台灣變得更好。
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