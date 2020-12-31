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產後護理之家、長照中心使用國產豬　侯友宜：確保食安

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜幫忙送豬肉粥給長輩吃，三重私立幸福長照中心負責人黃明全（左）表示，中心膳食皆使用國產豬肉品。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜幫忙送豬肉粥給長輩吃，三重私立幸福長照中心負責人黃明全（左）表示，中心膳食皆使用國產豬肉品。記者江婉儀／攝影

萊豬將在明天元旦開放進口，新北市長侯友宜今天視察三重產後護理之家自律使用國產豬肉情形，以確保產後婦女於月子期間食品安全。衛生局長陳潤秋表示，新北市轄內醫院、產後護理之家及一般護理之家共計186家，其中供應膳食有148家，皆已全部響應自律使用國產豬政策。

新北市供應膳食的醫院、產後護理之家、一般護理之家及社福機構，已率先全國於11月19日共同宣示自律使用國產豬，護理之家今天也準備菠菜豬肝湯、炒松阪豬等料理，並拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。

侯友宜表示，感謝醫護社福機構除自律使用國產豬，並於院內及機構自主標示豬肉產地，不僅可以讓住民及家屬清楚辨識，也可以放心於機構療養，不論是對政府、機構及家屬都是三贏效益。

現今產後婦女多半都選擇產後護理之家孕後調理，侯友宜表示，孕婦、嬰幼兒、老人以及有心血管疾病的人，食用含有萊劑的豬肉會有造成健康風險疑慮，考量坐月子期間一天最多6餐，可能攝取較大量的豬肉、豬肝及豬腰子等餐品，特別前往產後護理之家視察機構視察，讓媽咪們能安心食用機構所提供之月子餐。

侯友宜接著也到三重區中興北街幸福長照中心關切長輩的飲食，私立幸福老人長照中心負責人黃明全表示，該機構長期使用有CAS（台灣優良農產品標章）的立大農畜肉品所提供的國產豬肉，且未有萊劑檢出的報告，務必讓長輩吃的安心，強調肉品一定符合市府規定。

產後護理之家拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。記者江婉儀／攝影
產後護理之家拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。記者江婉儀／攝影
萊豬將在明天元旦開放進口，新北市長侯友宜今天視察三重產後護理之家自律使用國產豬肉情形，以確保產後婦女於月子期間食品安全。記者江婉儀／攝影
萊豬將在明天元旦開放進口，新北市長侯友宜今天視察三重產後護理之家自律使用國產豬肉情形，以確保產後婦女於月子期間食品安全。記者江婉儀／攝影
護理之家今天也準備菠菜豬肝湯、炒松阪豬等料理，並拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。記者江婉儀／攝影
護理之家今天也準備菠菜豬肝湯、炒松阪豬等料理，並拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。記者江婉儀／攝影
護理之家今天也準備菠菜豬肝湯、炒松阪豬等料理，並拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。記者江婉儀／攝影
護理之家今天也準備菠菜豬肝湯、炒松阪豬等料理，並拿出食材供應商簽訂的相關文件、進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性。記者江婉儀／攝影

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