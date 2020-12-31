快訊

對決地方自治條例 政院下午宣布萊豬一致規範

一般果粉買不起？純金訂製版AirPods Max 售價300萬元全球開賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】林文程鬧笑話 難道做官要這麼「甘苦」？

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國關學系榮譽教授
監察委員林文程（左）指前總統馬英九2009年台灣以「中華台北」名義參加世界衛生大會，恐有與大陸達成秘密協議、犧牲台灣主權之嫌。圖／本報系資料照片
監察委員林文程（左）指前總統馬英九2009年台灣以「中華台北」名義參加世界衛生大會，恐有與大陸達成秘密協議、犧牲台灣主權之嫌。圖／本報系資料照片

最近監察院長陳菊率領一群監委視察行政院，監委林文程語出驚人，竟然直指前總統馬英九2009年台灣以「中華台北」名義參加「世界衛生大會」（WHA)，恐有與大陸達成秘密協議、犧牲台灣主權之嫌。一般對外交事務不夠熟稔的監委鬧出這種笑話也就罷了，但是連林文程也鬧出這種笑話，還真有點不可思議。

陳菊等人與閣揆蘇貞昌通力演出一齣鬧劇，為飽受新冠疫情所苦的國人解悶，也可算是苦中作樂。

監院龍頭拜會政院龍頭，一個誇讚對方政聲卓著、成就裴然，一個稱對方為人權鬥士與民主先鋒。在相互恭維一番之後，竟然由林文程領銜演出，重砲攻擊馬英九。在他「做球」之後，蘇貞昌也打蛇隨棍上表示，此事理當查個水落石出，讓真相大白。

如果馬英九同意台灣以「中華台北」名義參加WHA「有罪」，則所有拍板定案同意台灣以「中華台北」名義參加奧運、亞太經合會」（APEC)、「世界貿易組織」（WTO）的李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文豈不通通有罪？

在林文程點名批判馬英九的同時，他可能沒想到他的真正頂頭上司蔡英文在過去四年半的任期中，除了同意以「中華台北」名義參加APEC之外，還五次派遣領袖代表出席年會。

更可笑的是，2016年我國第二次政黨輪替，國民黨政府在五月二十日卸任之前接到WHA的邀請函，但卻改由蔡政府的衛福部長林奏延赴會。行前，民進黨高層還慎而重之地再三要求林部長千萬要「忍辱負重」，以免「小不忍而亂大謀」。結果，林部長到了會場遭到不公正待遇，卻連「抗議」都不敢說一聲，被藍綠立委猛酸。難道這不是蔡英文做的決定？

此外，2009年，時為高雄市長的陳菊在港都辦世運，2917年台北市長柯文哲辦世大運，若是沒有蔡英文拍板定案，能辦得了嗎？

在陳水扁主政後期曾擔任閣揆的蘇貞昌在2008年北京奧運會期間也支持「中華台北」奧運模式，堅稱主權不容矮化。難道當時他只是說給神明聽的？

林文程是外交學者，在李登輝時期是外交政策幕僚小組召集人，更曾在陳水扁時期出任國安會諮詢委員，平時謹言慎行，難道在蔡英文手下「做官」還要這麼「甘苦」？

繼林文程發難之後，民進黨掌控的媒體與網軍立刻蜂擁而出，痛批國民黨。殊不知，林文程一指罵國民黨，四指罵民進黨。

中華台北 蔡英文 馬英九

延伸閱讀

蔡英文出席保全表揚大會 感謝全台12萬從業人員

監察院：林文程查案重點是「密約」 非中華台北名稱

抗新冠肺炎週年 蘇貞昌：靠公開透明把中國比下去

前總統馬英九出席胡為真「疾風勁草」新書發表

相關新聞

【專家之眼】林文程鬧笑話 難道做官要這麼「甘苦」？

最近監察院長陳菊率領一群監委視察行政院，監委林文程語出驚人，竟然直指前總統馬英九2009年台灣以「中華台北」名義參加「世...

中歐投資協定談判完成 外交部：密切觀察執行情形

新華社報導，中歐領導人昨晚共同宣布如期完成「中歐投資協定」談判；外交部發言人歐江安今天表示，外交部會密切觀察執行情形，也...

民進黨對跑票3立委寬容 當年這些黨紀開鍘才是玩真的

民進黨立法院黨團今天開會決議，針對萊豬案表決跑票的三位綠委，祭出黨團停權三年，送中央黨部中評會作為未來提名資格參考。相較...

行政院：下午一點宣布對各地自治條例的態度與處理原則

萊豬元旦起將可進口，但各地自治條例對萊豬與萊劑的規範差異甚鉅，中央對於全國的統一規範遲未出爐。開放前一天，行政院今終於表...

蔡英文出席「民生公共物聯網海纜觀測系統」啟用儀式

蔡英文總統、交通部長林佳龍、科技部長吳政忠等人，上午赴國立台灣科學教育館出席「民生公共物聯網海纜觀測系統」啟用儀式。

公平會、中選會人事同意案 立法院表決通過

立法院今天上午行使公平會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，在國民黨團拒絕出席投票，民進黨人數優勢下，包括接任公平會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。