【專家之眼】林文程鬧笑話 難道做官要這麼「甘苦」？

最近監察院長陳菊率領一群監委視察行政院，監委林文程語出驚人，竟然直指前總統馬英九2009年台灣以「中華台北」名義參加「世界衛生大會」（WHA)，恐有與大陸達成秘密協議、犧牲台灣主權之嫌。一般對外交事務不夠熟稔的監委鬧出這種笑話也就罷了，但是連林文程也鬧出這種笑話，還真有點不可思議。

陳菊等人與閣揆蘇貞昌通力演出一齣鬧劇，為飽受新冠疫情所苦的國人解悶，也可算是苦中作樂。

監院龍頭拜會政院龍頭，一個誇讚對方政聲卓著、成就裴然，一個稱對方為人權鬥士與民主先鋒。在相互恭維一番之後，竟然由林文程領銜演出，重砲攻擊馬英九。在他「做球」之後，蘇貞昌也打蛇隨棍上表示，此事理當查個水落石出，讓真相大白。

如果馬英九同意台灣以「中華台北」名義參加WHA「有罪」，則所有拍板定案同意台灣以「中華台北」名義參加奧運、亞太經合會」（APEC)、「世界貿易組織」（WTO）的李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文豈不通通有罪？

在林文程點名批判馬英九的同時，他可能沒想到他的真正頂頭上司蔡英文在過去四年半的任期中，除了同意以「中華台北」名義參加APEC之外，還五次派遣領袖代表出席年會。

更可笑的是，2016年我國第二次政黨輪替，國民黨政府在五月二十日卸任之前接到WHA的邀請函，但卻改由蔡政府的衛福部長林奏延赴會。行前，民進黨高層還慎而重之地再三要求林部長千萬要「忍辱負重」，以免「小不忍而亂大謀」。結果，林部長到了會場遭到不公正待遇，卻連「抗議」都不敢說一聲，被藍綠立委猛酸。難道這不是蔡英文做的決定？

此外，2009年，時為高雄市長的陳菊在港都辦世運，2917年台北市長柯文哲辦世大運，若是沒有蔡英文拍板定案，能辦得了嗎？

在陳水扁主政後期曾擔任閣揆的蘇貞昌在2008年北京奧運會期間也支持「中華台北」奧運模式，堅稱主權不容矮化。難道當時他只是說給神明聽的？

林文程是外交學者，在李登輝時期是外交政策幕僚小組召集人，更曾在陳水扁時期出任國安會諮詢委員，平時謹言慎行，難道在蔡英文手下「做官」還要這麼「甘苦」？

繼林文程發難之後，民進黨掌控的媒體與網軍立刻蜂擁而出，痛批國民黨。殊不知，林文程一指罵國民黨，四指罵民進黨。