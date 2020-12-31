中歐投資協定談判完成 外交部：密切觀察執行情形

新華社報導，中歐領導人昨晚共同宣布如期完成「中歐投資協定」談判；外交部發言人歐江安今天表示，外交部會密切觀察執行情形，也會和包括歐盟在內的理念將近國家繼續合作，持續推動以規範為基礎的國際經貿秩序。

中國國家主席習近平昨天晚間和德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人舉行視訊會議，共同宣布完成中歐投資協定談判。

歐江安今天在外交部例行記者會上回應媒體提問時表示，中歐投資協定談判原則上完成，但我方也看到歐盟各界對中國有關強迫勞動、人權、市場的進入等，中國政府常以經貿手段壓迫，歐盟在相關議題上表達關切和質疑，希望透過協定落實他們關切的議題可以獲得解決。

歐江安說，我方會進一步觀察執行情形，中歐談判完成後細節還需進一步諮商，後續還要送國內法批准才生效，是一段漫長過程，我方會跟歐盟等理念相近國家繼續合作，持續推動以規範為基礎的國際經貿秩序。

媒體詢問台灣和歐盟洽簽BIA（雙邊投資協定）的進度，歐江安表示，我方透過年度經貿諮商會議，和歐盟不只在投資，還有醫藥、智慧財產權、食品安全檢驗等相關議題，這些相關議題都有成立工作小組，透過雙邊管道都和歐盟深入交換意見，歐洲議會之前也有表達對歐盟和台灣洽簽BIA的高度支持，外交部未來會繼續配合主政單位，積極促成台灣和歐盟洽簽BIA。