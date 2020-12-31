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民進黨對跑票3立委寬容 當年這些黨紀開鍘才是玩真的
民進黨立法院黨團今天開會決議，針對萊豬案表決跑票的三位綠委，祭出黨團停權三年，送中央黨部中評會作為未來提名資格參考。相較於民進黨前立委張晉城、親民黨前立委鄭志龍、國民黨前立委蔡中涵，都因院會投票表決跑票開除黨籍，林淑芬、劉建國、江永昌慣性跑票獲得的懲處簡直不痛不癢。
1995年民進黨與新黨在立法院搞「大和解咖啡」，時任民進黨主席施明德為促成在野結盟，提出與新黨和解，角逐立法院長想法。張晉城在當時立法院長選舉，第一輪投票時，在選票簽下自己名字，視同投下廢票，參選院長的施明德沒有在第一次投票領先，以一票之差無緣立院龍頭，張因此被被開除黨籍。
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