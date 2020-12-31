行政院：下午一點宣布對各地自治條例的態度與處理原則

萊豬元旦起將可進口，但各地自治條例對萊豬與萊劑的規範差異甚鉅，中央對於全國的統一規範遲未出爐。開放前一天，行政院今終於表示，下午一點宣布對各地自治條例的態度與處理原則。

行政院新聞傳播處通知，行政院將於13時舉行記者會，由秘書長李孟諺主持，政務委員羅秉成、衛福部長陳時中出席。行政院隨後證實，下午記者會將說明地方自治條例與中央政策牴觸部分，並宣布相關規範。

地方自治條例與中央政策不同調，秘書長李孟諺在行政院會後記者會時表示，各縣市自治條例有很多分歧，甚至有些互相矛盾、窒礙難行的地方，這議題大家非常關注，因此13時將會宣布對各地自治條例的態度與處理原則。

李孟諺說，下午的說明將會讓大家了解行政院對各地方政府的自治條例分歧做法的態度，以及後續怎麼處理與時程。