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對決地方自治條例 政院下午宣布萊豬一致規範

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公平會、中選會人事同意案 立法院表決通過

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
立法院今天上午行使公平會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，在民進黨人數優勢下，李鎂等五人皆獲過半數票同意通過。記者杜建重／攝影
立法院今天上午行使公平會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，在民進黨人數優勢下，李鎂等五人皆獲過半數票同意通過。記者杜建重／攝影

立法院今天上午行使公平會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，在國民黨團拒絕出席投票，民進黨人數優勢下，包括接任公平會主委的李鎂、副主委的陳志民與遞補中選會委員的陳恩民皆獲過半數票同意通過。

立法院院會今上午行使公平交易委員會主委被提名人李鎂、副主委被提名人陳志民及中選會委員被提名人陳恩民的人事同意權案。投票結果，李鎂獲得70票同意票、1票不同意票；陳志民獲69票同意票、2票不同意票；郭淑貞獲68票同意票、2票不同意票、1票無效票；洪財隆獲67票同意票、3票不同意票、1票無效票。行政院提名公平會人事皆獲立院過半數同意通過，而陳恩民則獲69票同意票、2票不同意票，亦獲立院過半數同意通過。

立法院上午行使公平會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，主席立法院長游錫堃宣布通過。記者杜建重／攝影
立法院上午行使公平會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，主席立法院長游錫堃宣布通過。記者杜建重／攝影
公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，總召柯建銘（左二）親自督軍，民進黨立委依序投票。記者杜建重／攝影
公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，總召柯建銘（左二）親自督軍，民進黨立委依序投票。記者杜建重／攝影

中選會 立法院 投票

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