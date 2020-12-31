立法院行使同意權 通過公平會、中選會人事案

公平會、中選會人事同意權案上午在立院投票，由於國民黨沒有杯葛，現場只剩民進黨立委，大家投完票後互道新年快樂拍合照，現場洋溢著過年歡樂的氣氛。記者杜建重／攝影

立法院今行使公平交易委員會主委、副主委及中選會委員人事同意權案，在國民黨團拒絕出席投票之下，仍獲過半數票同意通過行政院提名人選，由李鎂接任公平會主委、陳志民任副主委，陳恩民遞補中選會委員。

公平會人事屆臨改聘，行政院提名經濟部商業司長李鎂接任主委、中原大學法學院長陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆續任。中選會前委員周志宏轉任銓敘部長去職，行政院也提名律師陳恩民遞補。相關人事送立法院行使同意權。

立法院院會今上午行使公平交易委員會主委被提名人李鎂、副主委被提名人陳志民及中選會委員被提名人陳恩民的人事同意權案。不過國民黨團昨舉行黨團大會，決定黨團不出席投票。

最後，李鎂獲得70票同意票、1票不同意票；陳志民獲69票同意票、2票不同意票；郭淑貞獲68票同意票、2票不同意票、1票無效票；洪財隆獲67票同意票、3票不同意票、1票無效票。行政院提名公平會人事皆獲立院過半數同意通過。

而陳恩民則獲69票同意票、2票不同意票，亦獲立院過半數同意通過。