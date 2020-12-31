民眾黨團：民眾厭惡藍綠 政壇第三勢力板塊成形

台灣民眾黨團今天表示，根據台灣民意基金會近日公布的民調數據，國民黨、民進黨兩大黨的支持度皆下降，其它小黨則都有顯著成長，表示民眾早已厭倦兩大黨的政治口水戰造成國家空耗，對於新興政黨越來越抱持期待，第三勢力的板塊儼然成形。

民眾黨團總召賴香伶表示，民進黨政府今年在防疫上雖然成績顯著，不過全面執政的結果，卻是全面的不負責任，在許多議題上，都出現「跨時空打臉」的狀況，例如司法改革，民進黨拋棄多年來列於黨綱中，推動陪審制的初衷，改為力挺有爭議的參審制；在野時高喊廢考監，執政時卻是每個位子都坐好坐滿；過去極力反瘦肉精，如今卻想用一紙行政命令就強行進口萊豬，和國民黨上演「靈魂互換」的立法院鬧劇。

民眾黨立委蔡壁如表示，從2020年初的政黨票得票率，就是三分天下；到了年底的民調，藍綠兩大黨以外的小黨支持度合計有三分之一，並非巧合，「當近期政治議程回歸到民生議題，民調自然呈現三分天下的局面，這也是在基層草根走動最真實的感受。」

民眾黨立委張其祿表示，今年在內政委員會積極關心台灣的民生問題，例如台灣嚴禁槍枝買賣，但不肖業者透過「操作槍」的名義進行槍支流通，為了保障台灣民眾的生命安全，年初首先提案修法「槍砲彈藥刀械管制條例第20-1條」，將操作槍納管；修法之後，目前操作槍已經不能在台灣社會流通，只能外銷。

民眾黨團表示，過去一年來，5位黨籍立委的問政表現已經獲得公民團體的高度肯定，交出來的成績單可讓年初投給民眾黨的150萬民眾覺得「這一票沒有白投」，未來也會繼續走在前面帶動議題，務實理性地監督政府，並促成朝野跨黨派合作，和國人一起讓台灣變得更好。