影／公平會中選會人事同意權案 藍批專業不足不背書

公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，國民黨團沒有進議場投票，不願背書。黨團總召林為洲表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，事務官出身未來恐配合行政機關裁定處分；而中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。

公平會人事屆臨改聘，行政院提名經濟部商業司長李鎂接任主委、中原大學法學院長陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆續任，而行政院另提名律師陳恩民遞補中選會委員，兩項人事案今天在立院行使同意權。

國民黨團總召林為洲說，很難期待公平會正副主委提名人選未來能負起獨立機關應負任務，要擔任公平會主委，專業能力必須涵蓋國家整體經濟、須具備對各產業類別範圍的認識，但李鎂專長是智慧財產權相關，專業雖有，但專業格局不夠大。