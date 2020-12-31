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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

影／公平會中選會人事同意權案 藍批專業不足不背書

攝影中心 / 記者杜建重/即時報導
公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，國民黨黨團總召林為洲（右）表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，而中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。記者杜建重／攝影
公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，國民黨黨團總召林為洲（右）表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，而中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。記者杜建重／攝影

公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，國民黨團沒有進議場投票，不願背書。黨團總召林為洲表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，事務官出身未來恐配合行政機關裁定處分；而中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。

公平會人事屆臨改聘，行政院提名經濟部商業司長李鎂接任主委、中原大學法學院長陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆續任，而行政院另提名律師陳恩民遞補中選會委員，兩項人事案今天在立院行使同意權。

國民黨團總召林為洲說，很難期待公平會正副主委提名人選未來能負起獨立機關應負任務，要擔任公平會主委，專業能力必須涵蓋國家整體經濟、須具備對各產業類別範圍的認識，但李鎂專長是智慧財產權相關，專業雖有，但專業格局不夠大。

立院一早開議，國民黨立委沒有進議場，但民進黨立委在總召柯建銘帶領下早早就排隊等候投票，由於下午只有審查與表決法案，許多人投完票後要回到選區參加選民跨年活動，國民黨沒有杯葛投票，只剩民進黨立委，大家投完票後互道新年快樂，還一塊拍合照，現場洋溢著過年歡樂的氣氛。

公平會、中選會人事同意權案上午在立院投票，由於國民黨沒有杯葛，現場只剩民進黨立委，大家投完票後互道新年快樂拍合照，現場洋溢著過年歡樂的氣氛。記者杜建重／攝影
公平會、中選會人事同意權案上午在立院投票，由於國民黨沒有杯葛，現場只剩民進黨立委，大家投完票後互道新年快樂拍合照，現場洋溢著過年歡樂的氣氛。記者杜建重／攝影
立院今處理公平會、中選會人事同意權案，國民黨團沒有進議場投票，總召林為洲（右）召開記者會表示，兩項人事案專業不足，都不適任。記者杜建重／攝影
立院今處理公平會、中選會人事同意權案，國民黨團沒有進議場投票，總召林為洲（右）召開記者會表示，兩項人事案專業不足，都不適任。記者杜建重／攝影
由於國民黨立委沒有進議場，民進黨立委則在總召柯建銘（左一）帶領下早早就排隊等候投票。記者杜建重／攝影
由於國民黨立委沒有進議場，民進黨立委則在總召柯建銘（左一）帶領下早早就排隊等候投票。記者杜建重／攝影
公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，民進黨立委在投進票匭前將選票朝上，技術性亮票給一旁監票的郭國文（左）查看。記者杜建重／攝影
公平會、中選會人事同意權案今天在立院闖關，民進黨立委在投進票匭前將選票朝上，技術性亮票給一旁監票的郭國文（左）查看。記者杜建重／攝影

國民黨 投票 中選會

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