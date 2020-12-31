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公平會、中選會人事立院闖關 藍黨團：不背書綠營律師

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
公平會、中選會人事同意權案今在立院闖關，國民黨團決定不進議場投票、不背書。國民黨團表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，事務官出身未來恐配合行政機關裁定處分；中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。記者周志豪／攝影
公平會、中選會人事同意權案今在立院闖關，國民黨團決定不進議場投票、不背書。國民黨團表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，事務官出身未來恐配合行政機關裁定處分；中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。記者周志豪／攝影

公平會、中選會人事同意權案今在立院闖關，國民黨團決定不進議場投票、不背書。國民黨團表示，公平會主委被提名人李鎂專業格局不足，事務官出身未來恐配合行政機關裁定處分；中選會委員被提名人陳恩民自稱綠營律師，也不適任。

國民黨團書記長林奕華批評，現在是「公平會沒有公平，中選會沒有中立」，中選會還已經變成助選會；民進黨執政所有獨立機關全部淪陷，成為打擊政敵工具，所以國民黨團今天決定不背書。

國民黨團總召林為洲也說，很難期待公平會正副主委提名人選未來能負起獨立機關應負任務；即使今天人事案還是會通過，希望被提名人就任後仍能秉持良心、獨立行使職權，國民黨團也會嚴厲監督。

公平會人事屆臨改聘，行政院提名經濟部商業司長李鎂接任主委、中原大學法學院長陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆續任。中選會前委員周志宏轉任銓敘部長去職，行政院也提名律師陳恩民遞補。兩人事案立院今天行使同意權。

林為洲表示，要擔任公平會主委，專業能力必須涵蓋國家整體經濟、企業各行各業與消費者保護，須具備對各產業類別範圍的認識，但李鎂專長是智慧財產權相關，專業雖有，但專業格局不夠大。

林為洲也質疑，所謂一般公正人士都找來自社會上聲譽卓著者，多從學界或政治圈外找，但李鎂出身行政體系，原本就與執政黨關係密切，未來能否獨立處理業務，還是會配合行政機關裁定處分，不無質疑。

林為洲說，擔心李鎂上任後將來處理如聯合壟斷、聯合漲價等不公平交易，或是影響消費者權益等重大案件，難以秉持獨立機關獨立處分的精神，甚至會聽經濟部意見。

林為洲舉例，之前公平會處理高通案原裁罰2百多億元，後來和解變成開罰20幾億元，其他用投資來代替，變成經濟部思維，公平會還促成和解；但罰款是國家稅收，增加投資資產還是企業的，等於沒有罰，當時監察院還立案調查、糾正。

林奕華則說，陳恩民雖掛無黨籍，但只是形式上，陳的岳父是民進黨大老，過去陳還曾自稱是代表綠營的律師，質疑無黨籍只是陳的工具，就像中選會主委李進勇退黨就說自己退出民進黨是無黨籍。

此外，對今天民進黨團主導將公平會、中選會兩人事同意權案「同時領票、同時投票」，林為洲也批評，破壞慣例，若混淆投錯怎麼辦。

中選會 林為洲 國民黨

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