最高行政法院新舊院長交接 許宗力：法學素養歷練豐富

最高行政法院今上午舉行新舊任院長交接典禮。司法院長許宗力致詞表示，很高興擔任監交人，見證行政訴訟終審法院首長交接的歷史性一刻。

許宗力說，推動司法改革，讓司法更受到人民信賴，是我這幾年來的政策核心目標。但改革的理念要落實，必須仰賴所有司法從業人員在第一線的扎實推動。因此，我至今都還記得107年12月7日的下午，我告知藍獻林院長，「大法庭三讀通過，請準備了。」

藍院長那時堅定地回覆我，會全力以赴，在他的卓越領導之下，最高行政法院在短短1年準備期間內，迅速、有效地建立各項配套措施，讓大法庭順利上路，並在施行3個月後，作成第1件經過徵詢程序而統一法律見解的終局判決；施行6個月後，大法庭即召開言詞辯論，在今年年初作成第1件統一法律見解的大法庭裁定。

大法庭的穩健運作，使終審法院能透過公開論辯來統一見解，藉此確保法安定性，彰顯法治國理念。今年的律師對司改成效認知調查中，有超過九成受訪律師表示瞭解「大法庭」制度，並肯定這有助於提升司法品質。

因此，我要特別感謝藍院長建立與推動新制的辛勞付出及貢獻，不僅獲得專業律師群體的認同，也為司法改革樹立良好典範。在這個值得紀念的時刻，我也要特別頒發特等服務獎章，來表揚藍院長在司法界43年的績優貢獻。

近期，最高行政法院也針對大法庭運作，回饋寶貴的實務經驗及建議，本院對此非常重視，也將審慎研議，來更加改善行政訴訟制度整體表現。

而隨著社會多元發展，面對各類多樣且新穎的行政法實務爭議，行政法院更要持續往專業化的方向深耕。未來各項制度精進推動工作，責任就將落在新任的吳明鴻院長身上。

吳院長是司法官訓練所司法官班第18期結業，國立政治大學地政系碩士畢業，審判經驗豐富，辦案成績優良，尤其土地法造詣深厚，更是最高行政法院第1屆大法庭票選庭員，裁判品質深獲各界肯定。

許宗力指出，本院也多次借重吳院長長才，包括「法官辦理行政訴訟事件參考手冊」、「法官辦理土地徵收事件辦案參考手冊」、「公用徵收裁判之研究彙編」的研修編撰，都曾委請吳院長擔任委員或審查人，藉此大幅提升行政訴訟的專業性、穩定性，落實司法定紛止爭功能。

此外，吳院長曾參與行政訴訟法、都市計畫審查程序的研修，並借鑒國外審判經驗，提出紐西蘭、德國行政訴訟制度考察報告，對於我國行政訴訟制度完善，大有裨益。他擔任台中高等行政法院、台北高等行政法院院長任內，也積極推動審判與實務交流，舉辦各項法官研修，來精進裁判品質。

吳院長更建立裁判導讀機制，讓媒體及社會大眾能充分了解裁判內容，藉此提升民眾對司法判決的理解與認同。他也首創電子期日通知書，來提升司法行政效能，同時達到節能減碳的目的。而「SKYPE／LINE網路視訊訴訟程序諮詢」的開辦，更是提升了人民接近使用法院的便利性。

最高行政法院肩負統一裁判見解，安定法律秩序的崇高憲政任務。每一則最高法院的裁判所表述的法律見解，對於人民、行政機關及下級審法院，都有關鍵性的引領作用。