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立院三讀通過 加工出口區改名為「科技產業園區」
立法院今三讀通過「科技產業園區設置管理條例修正案」，將加工出口區正式改名為「科技產業園區」，並增訂園區內的退場機制。
立法院第10屆第2會期進入尾聲，立法院日前決議於24日、30日、31日加開院會，處理本會期尚來不及處理的法案、預算案。院會並在傍晚三讀通過加工出口區設置管理條例修正案。
有鑒於加工出口區歷經逾半世紀的發展，區內產業已轉型升級，至外界普遍認為園區法定名稱已不符合實際情況，三讀修正條文遂正式將其改名為科學產業園區，以利招商及人才引進。
修正條文第10條則針對園區內未依計畫經營，且不提送展延或變更計畫的廠商，增訂退場機制，規定「得廢止其投資案並勒令其限期遷出園區」，相關辦法由主管機關定之。
另外，為使園區內的私有廠房及有關建築物，有不當使用的情況或經勒令遷出園區時，能有效處理，修正條文第20條進一步增訂漸進式的行政管制措施，得由管理處或分處進行強制拍賣，以提升園區空間的使用效益。
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