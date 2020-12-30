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監察院：林文程查案重點是「密約」 非中華台北名稱

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員林文程（左）。圖／聯合報系資料照片
監察委員林文程（左）。圖／聯合報系資料照片

監察院外交及僑政委員會今天發出新聞稿表示，前天巡察行政院時，從未論及使用「中華台北」名稱的對錯問題，詢問的關鍵在於當年中華民國為參加世界衛生大會年會，曾與對岸密切協商；且北京當局已坦言，兩岸當年協商曾涉及主權議題，究竟當年政府在協商時作出什麼承諾、何種讓步，國人有知的權利。

當時監委林文程表示，前總統馬英九決定以中華台北名義和觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）年會，他質疑當時政府與對岸秘密協定，犧牲台灣主權；行政院長蘇貞昌則說，全力配合監委追查真相。

馬英九今天下午在出席國安會前秘書長胡為真的新書發表會前，對於林文程的說法指出，中華台北這名稱不只是在蔡英文總統任內，從前總統李登輝、以及陳水扁到自己任內，都在使用中華台北，不知道林文程在說誰喪權辱國。

監察院說，主權是國家最重要、最核心利益，不容有損，過去政府對協商內容密不公開，啟人疑竇，社會各界質疑當年政府曾犧牲主權，甚至接受2005年WHO秘書處與中國衛生部簽署傷害主權的備忘錄的聲音不斷。

監察院表示，外交及僑政委員會4位監委本於職權，已客觀、中立立場進行調查中，希望還原當年真相，以捍衛國家利益及人民知的權利。

中華台北 監察院 馬英九

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