懲處3跑票綠委 民進黨：收到黨團送件後中評會盡速處理

民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌日前在萊豬表決大戰中跑票，立院民進黨團今決議停權3年，罰款3萬並移送中央黨部處理。民進黨發言人謝佩芬表示，被懲處者有3天申訴期，待中央黨部收到黨團移送案件，會依照紀律評議裁決條例，盡速交由中評會討論並處置。

根據民進黨紀律評議裁決條例第33條指出，「本黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下之處分」，黨員違紀行為處分，依輕重種類，分為警告、停權、除名，停權則最高不得超過3年。

據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在今天中常會中說明跑票立委懲處的相關流程。黨秘書長林錫耀也說，等到中央黨部收到黨團的移送通知，再做進一步處理；蔡英文則未針對此案發表看法。

民進黨中評會主委康裕成上午表示，如果立院黨團做出決議，根據民進黨「紀律評議裁決條例」，後續有3道程序，分別是，立院黨團將決議送中評會裁決；中評會訂出開會日期，調查及裁決；由中評會調查之通知應至少於開會前3天以書面送達當事人。