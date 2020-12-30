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想當國民黨的太陽？朱立倫：寒流來要唱太陽

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫與國民黨立委講萬安出席「狐獴媽媽攝影展開幕茶會」。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫與國民黨立委講萬安出席「狐獴媽媽攝影展開幕茶會」。圖／朱立倫辦公室提供

國民黨立院黨團前天聚餐，黨團總召林為洲與國民黨立委蔣萬安合唱了「左右為難」，外界聯想是否與黨主席選舉有關。朱立倫下午出席「狐獴媽媽攝影展開幕茶會」受訪時，被問到唱哪首歌符合自己現在的心境？朱立倫說，天氣很冷，可以唱「太陽」；媒體追問是自稱國民黨的太陽嗎？他笑稱是因寒流來襲，還提醒媒體，此寒流非「韓流」。

對於明年的黨主席選舉，媒體詢問朱立倫，現在傳出青壯派出走，可能有「倒江」的聲浪。朱立倫未正面回答，僅表示現在不管食安議題、人權議題、言論自由，甚至動保議題都是民眾關心的議題，大家要一起來努力，江啟臣和黨內每一位戰將都重視這些議題，是最重要的事。

朱立倫強調，民生的議題是不能打折扣的，如果花80元下載或是買一張貼紙就說是「台灣豬」，按照這樣的標準，那是不是反式脂肪或是非基改的食品都可以這樣做，不就天下大亂了嗎？消費者沒有信心，就是台灣美食崩壞的開始，不管是農委會還是衛福部都不能打折扣，標示要清楚明確，別每天搞政治，希望行政院長蘇貞昌可以統合一下。

此外，傳出國民黨團取消萊豬抗爭，讓基層認為國民黨沒有戰到底，因此非常生氣，是否認為表現不太好？朱立倫說，總是有不同聲音，他要找時間去安慰國民黨秘書長李乾龍，「去他家把剩下的豬腳吃完。」

朱立倫 國民黨

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