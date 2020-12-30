【重磅快評】請蔡政府宣布：用中華台北者一律查水表

監察院長陳菊昨天率監委巡察行政院，監委林文程質疑2005年前總統馬英九決定台灣以「中華台北」名義及觀察員身分參與WHA年會，犧牲台灣主權，行政院長蘇貞昌回應全力配合監委追查真相。歲末年終見此閣揆與監委自打臉之言，真是讓人民無言！

不久前，「市長聯盟」網站日前將台灣六都竄改標示為中國城市，我中央與地方聯合抗議要求正名，「市長聯盟」便將我方城市隸屬由「中國」改為「中華台北」。當時行政院長蘇貞昌還盛讚朝野一起努力、團結一致，卻絲毫未質疑用「中華台北」傷害了主權。

更別忘了，2016年蔡政府也是以「中華台北」名義參加WHA，當時衛福部長林奏延致詞時更自稱「中華台北」，蔡總統也說「稱謂上沒有被矮化」。如果以「中華台北」參與WHA是出賣主權、要被調查，為何接受、延用的蔡政府一干人等就不必？

堂堂政治學者出身的監委放出此話，更讓人質疑其思考、行事邏輯之大謬。全面執政的現任蔡政府延用「中華台北」沒事，也不去懷疑是不是犧牲台灣主權、接受北京條件，卻死釘一般使用的前朝。把御史大夫當成東廠打手，還真是前無古人！

尤其，林文程在出任監委的自傳中稱其個人特質充滿正義感，又言監委行政彈劾權、糾舉權，必須以審慎調查為基礎，他在學術界任教和從事研究將近30年，學術研究強調真實，有幾分證據說幾分話。但見這場只瞄準前朝使用「中華台北」的鬧劇，如此選擇性正義，又那裡有絲毫「求真」精神？

若真講正義、要求真，東京奧運在即，就請蘇貞昌、林文程乃至蔡政府明白告訴人民，若我運動員屆時仍得以「中華台北」參賽，要不要退出？或者乾脆直接宣布，只要以「中華台北」參賽者一律「查水表」，如此展現台灣人的氣魄，或許會贏得更多國人掌聲！