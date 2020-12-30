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難得同台蔡英文 侯友宜當面拜託這件事
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今共同出席新北市中和區警消社宅動工典禮，難得與蔡英文同台的侯友宜，致詞時特別為警消人員向蔡、蘇拜託，希望警消退休所得替代率能比照國軍，「警消、海巡弟兄，他們的辛苦、危險和承受的壓力，絕對不亞於國軍。」
侯友宜指出，警消社宅正是動工，身為警察出身的首長，特別有感，「警消在北部生活不容易，需要給他們特別照顧，照顧警消就像照顧我兄弟，我永遠心存感謝。」
侯友宜表示，中和警消社宅113年完工後，加上林口世大運社宅的5%、125戶提供給警消，以及新北蓋的215戶，加起來就有640幾戶，可以給警消極大照顧。新北市112年也要完成一萬戶社宅，中和就占了1400多戶，「中央政策是好的，可以照顧到所有需要被照顧族群，我們應當全力以赴，一起把它做好。」
侯友宜話鋒一轉，也當場跟台下的蔡英文、蘇貞昌拜託，「警消、海巡弟兄，他們的辛苦、危險還有承受壓力，絕對不亞於國軍，但警察平均壽命比一般人低很多，建請總統院長考量退休替代率比照國軍」，若涉及經費問題，也能研議其他方式，在警消冒險犯難之餘，保障他們退休後的人生。
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