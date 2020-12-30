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再追打旭富大火 孫大千：鄭文燦還想做夢角逐總統？
旭富製藥桃園廠發生大火，前立委孫大千批市長鄭文燦是「火災市長」，遭桃園市政府新聞處反擊扭曲事實。孫中午再於臉書批評，桃園市政府回應講一堆廢話，卻不敢面對問題核心；最蠢的官員就是明明做錯還要硬拗一大堆謊話自圓其說。
孫大千表示，桃園每一次工廠大火都怵目驚心，震驚全國，傷亡慘重，這是鐵的事實，怎麼會是拿「錯誤資訊誤導民眾」？連攸關人民生命安全的火災問題都沒辦法認真面對、好好處理的市長，還想做夢當閣揆或角逐總統？
孫大千質疑，桃園市政府是否每年都會定期針對工廠進行全面的工安和消防檢查？是普查或抽查？檢查時是否有完全按照相關規定內的項目逐項查核？針對違反規定的狀況，是否有逕行開罰，並且限期改正？
孫大千認為，若以上工作皆落實，為什麼總是在火災後才發現工廠業者隱匿造假？究竟是工廠業者瞞騙手法高超？還是市府官員一向就是睜一隻眼閉一隻眼？
孫大千表示，既然桃園升格後不管是預算、裝備，或者是人員皆大幅增加，為什麼工廠大火的情況卻仍然這麼頻繁發生呢？工廠登記多的縣市難道就應該常常發生工廠大火？這算是什麼鬼理由。
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