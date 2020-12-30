快訊

元旦起非本國籍人士暫緩入境！ 本國籍居檢一戶僅住一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再追打旭富大火 孫大千：鄭文燦還想做夢角逐總統？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
旭富製藥桃園廠發生大火，前立委孫大千批市長鄭文燦是「火災市長」，遭桃園市政府新聞處反擊扭曲事實。孫中午再於臉書批評，桃園市政府回應講一堆廢話，卻不敢面對問題核心；最蠢的官員就是明明做錯還要硬拗一大堆謊話自圓其說。圖／截自孫大千臉書
旭富製藥桃園廠發生大火，前立委孫大千批市長鄭文燦是「火災市長」，遭桃園市政府新聞處反擊扭曲事實。孫中午再於臉書批評，桃園市政府回應講一堆廢話，卻不敢面對問題核心；最蠢的官員就是明明做錯還要硬拗一大堆謊話自圓其說。圖／截自孫大千臉書

旭富製藥桃園廠發生大火，前立委孫大千批市長鄭文燦是「火災市長」，遭桃園市政府新聞處反擊扭曲事實。孫中午再於臉書批評，桃園市政府回應講一堆廢話，卻不敢面對問題核心；最蠢的官員就是明明做錯還要硬拗一大堆謊話自圓其說。

孫大千表示，桃園每一次工廠大火都怵目驚心，震驚全國，傷亡慘重，這是鐵的事實，怎麼會是拿「錯誤資訊誤導民眾」？連攸關人民生命安全的火災問題都沒辦法認真面對、好好處理的市長，還想做夢當閣揆或角逐總統？

孫大千質疑，桃園市政府是否每年都會定期針對工廠進行全面的工安和消防檢查？是普查或抽查？檢查時是否有完全按照相關規定內的項目逐項查核？針對違反規定的狀況，是否有逕行開罰，並且限期改正？

孫大千認為，若以上工作皆落實，為什麼總是在火災後才發現工廠業者隱匿造假？究竟是工廠業者瞞騙手法高超？還是市府官員一向就是睜一隻眼閉一隻眼？

孫大千表示，既然桃園升格後不管是預算、裝備，或者是人員皆大幅增加，為什麼工廠大火的情況卻仍然這麼頻繁發生呢？工廠登記多的縣市難道就應該常常發生工廠大火？這算是什麼鬼理由。

孫大千 大火 火災 鄭文燦

延伸閱讀

陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

孫大千：台灣豬標章恐怕比不上一張Hello Kitty貼紙

旭富安檢漏洞 孫大千諷鄭文燦：人民可接受火災總統？

開放美國萊豬成定局 孫大千：美國給民進黨什麼好處？

相關新聞

嚇阻中國越界抽砂 立法院三讀最高處7年、罰1億

中共大批抽砂船長期聚集在馬祖南北竿海域，引發關注。立法院今三讀修正「土石採取法」第36條、「中華民國專屬經濟海域及大陸礁...

總統府三問江啟臣要不要去元旦升旗 幕僚酸辯論怎麼不回？

國民黨主席江啟臣上個月向蔡英文總統下萊豬辯論，更請黨務主管送正式邀請函到總統府，但都未獲回應。江啟臣主席辦公室主任葉旭鴻...

黃捷、王浩宇誰被罷免機率大？從選區藍綠結構、聲量看答案

前高雄市長韓國瑜罷免案通關後，掀起全台一陣罷免浪潮，桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷的罷免案先後連署過關成立，分別將於明年1月16日、2月6日進行投票。

馬英九：李登輝、陳水扁、蔡英文都用中華台北 是誰喪權辱國

監察委員林文程質疑，馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，林還要行政院配合一起查辦前總統...

蔡英文表姐夫人事爭議 馬英九：看總統對瓜田底下看法

蔡英文總統特任其表姊林美珠夫婿吳明鴻接任最高行政法院院長，引發爭議。前總統馬英九下午出席作家胡為真新書發表會時受訪表示，...

難得同台蔡英文 侯友宜當面拜託這件事

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今共同出席新北市中和區警消社宅動工典禮，難得與蔡英文同台的侯友宜，致詞時特別為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。