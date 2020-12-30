社工薪資被迫回捐 立委籲成立跨部會小組護權益

社工界長期出現勞權問題，尤其是薪水被迫回捐，時代力量立委今舉行記者會，要求行政院成立跨部會小組，由政務委員出面協調維護權益機制，並研議於衛福部官網特別公布違反勞動相關法令的社福單位；同時希望未來「社會福利補助作業要點」督導考核中，應明確訂定「違反勞動法令」情節重大屬實者，衛福部兩年內不予補助。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今偕同高雄市社會工作人員職業工會、竹北受害社工師、晚晴回捐案受害社工，於今日舉行「社工勞權三大陷阱，政府立即檢討改善」記者會，針對高雄市晚晴社工回捐、竹北社工師被惡意欠薪、以及部分社福團體以「社福宣導員」或其他名目，取代「社工人員」來規避今年度實施的社工薪資新制，提出社工勞權三大問題，要求政府立即檢討改善。

邱顯智表示，社工界至今仍存在三大勞權問題：「被迫回捐」、「惡意欠薪」、以及「變更職稱規避社工薪資新制」。

高雄市社工工會秘書長郭志南指出，長年以來，社會工作人員的勞動條件不佳，已非新聞。像是常態性的人力不足、案量超載及文書作業過於繁瑣，或者是聘僱任期不穩定，亦或是不當解聘的勞資爭議在坊間頻傳，更遑論超時工作未能如實登載、不如實給付加班費或補休定期消滅等明顯違反勞動基準法的職場常態。

王婉諭指出，衛福部於2018年設立社福人員勞動申訴及溝通平台，但事實上，通常在平台受理後，會將案件轉請各地方政府勞動局調查，在實務上，往往是單位先收到，而申訴的人送出申請，後續就完全不知進度或結果。

王婉諭說明，勞動局發文當天往往機構就知道自己被檢舉了，甚至有些縣市政府承辦員會直接通知機構被檢舉了，若機構有時間可以消證，通常就會查無不法。

郭志南表示，過往許多案例指出，社工人員若拒絕回捐，不但有可能遭受來自主管和同事的冷暴力，甚至有可能失去工作。例如，今年7月底迄今，已陸續有超過20多位的社工人員出面指控高雄市晚晴婦女協會薪資回捐的陋習已經長達超過10餘年，金額超過百萬元，但高雄市政府社會局僅裁罰3500元，也不影響該單位的投標資格。

受害的社工師梁小姐則出面表示，今年6月1日受聘於世涓全人社工師事務所，8月31日離職，該事務所不但積欠工資，甚至還主張當事人是承攬人員，以至於梁小姐根本沒有勞健保。