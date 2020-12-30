立院三讀確立榮民水電優待法源 林奕華：遲來的尊重

立法院上午三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例部分條文」，確立支領退休俸、贍養金及生活補助費的退除役官兵或其眷屬住宅自用生活所需水電優待法源。民營事業機構、團體及私立學校協助退除役官兵就業輔導工作，辦理績效優良者，得予以獎勵；全案可望於元旦後實施，相關實施細則辦法由退輔會與經濟部定之。

立法院國民黨希望在條文中置入退役官兵子女教育補助費發放法源與原住民輔導就業保障條款，但在朝野表決後鎩羽。不過，此案仍確保榮民水電優待法源，國民黨立委林奕華在院會發言表示，這對榮民而言是遲來的尊重。

通過的修正案，確保退除役官兵領取就養給付權益，法案規定，就養給付的退除役官兵得於金融機構開立專戶；專戶內存款不得作為扣押、抵銷、供擔保或強制執行之標的。

此案包括民營事業機構、團體及私立學校協助退除役官兵就業輔導工作，辦理績效優良者，得予以獎勵。而為輔導退除役官兵創業，得提供創業輔導措施及創業貸款利息補貼。退除役官兵參加輔導會公告之職業訓練班者，得予補助。退除役官兵為中低（低）收入戶者，得發給就學生活津貼。