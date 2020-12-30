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同台蔡英文互動少 蘇貞昌致詞仍連提8次「總統」捧政績

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌主持「中和區警消社會住宅」祈福動土典禮時互動不多。 記者侯永全／攝影
蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌主持「中和區警消社會住宅」祈福動土典禮時互動不多。 記者侯永全／攝影

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今共同出席中和警消社宅動土典禮，雖然蔡、蘇二人在現場互動不多，座位還被走道隔開，但蘇貞昌致詞時，連續提到「總統」二字8次，不斷強調興建社宅是蔡總統的政見、期待及要求，力捧蔡英文。

蘇貞昌指出，社會住宅、包租代管、減租減稅、健全房市，是蔡總統政見，行政院以執行力貫徹，警消同仁勤務繁重、輪調頻繁，很難安於一地照顧家人，去年四月總統指示要把保二總隊基地，為全國警消蓋社宅，今天全國第一座警消社宅也正式動工。

蘇貞昌表示，「總統的政見是要20萬戶社宅，其中12萬戶直接興建，8萬戶包租代管，第一階段今年已完成4.2萬戶，達成率106%，明年就要有1.5萬戶，在全國18縣市同步實施，地方越配合，越早日實現。」

蘇也向台下的新北市長侯友宜、國家住都中心董事長花敬群喊話，很高興看到中央地方配合，「在總統強力要求下，警消社宅就要動工，讓居者有其屋，年輕夫妻，弱勢者都有遮風避雨之地，是執政者責任，也是蔡總統盼望跟交代。」

他更提到，「我特別跟住都中心花董事長一再說，人生學以致用是很難得機遇，能夠再碰到總統這麼強烈要求、行政院大力配合，全國氛圍又如此接近，人生機遇很難如此，務必以你所學，全力貫徹。」

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，公私機關要奮鬥前進，也拜託新北市府，今天動工建案能夠從都市計畫、容積率，以最優、最快速度完成，「希望全國各縣市以此為目標，大家合作，相信是國人期待，是蔡總統要求，拜託大家。」

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今上午一同出席中和警消社宅動土典禮。記者吳亮賢 / 攝影
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今上午一同出席中和警消社宅動土典禮。記者吳亮賢 / 攝影
行政院長蘇貞昌致詞時，連續提到「總統」二字8次，不斷強調興建社宅是蔡總統的政見、期待及要求。記者吳亮賢 / 攝影
行政院長蘇貞昌致詞時，連續提到「總統」二字8次，不斷強調興建社宅是蔡總統的政見、期待及要求。記者吳亮賢 / 攝影

社宅 蘇貞昌 蔡英文

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