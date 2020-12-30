民法夫妻剩餘財產修正三讀 慰撫金分配納家務有給概念

立法院上午三讀通過修正民法第1030條之1，未來夫妻離婚或變更法定財產制後，對慰撫金分配，可綜合視對家務勞動、子女照養、同居或分居時間等比重，由法院調整或免除一方之比重，更具體保障因承擔家務，在家中經濟弱勢一方。

修正後條文規定，夫妻離婚後，或是婚姻關係還在，但雙方變更法定財產制，夫妻不再共有財產時，對於雙方剩餘財產中的撫慰金分配，法院得視夫妻對婚姻生活貢獻或協力程度等條件，調整或免除分配額，讓分配達到實質公平。

修正條文也明定，法院裁判慰撫金分配時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間對家事勞動、子女照顧養育等整體付出協力狀況，以及共同生活與分居時間的久暫、婚後財產取得時間、雙方的經濟能力等因素綜合評判。

修正條文協商結論主張，剩餘財產分配請求權制度是要保護婚姻中經濟弱勢一方，使其對婚姻的協力、貢獻得以彰顯，並於財產制關係消滅時，弱勢一方能具有最低限度保障。而對慰撫金分配，為避免法院對個案認定標準不一，才修法明訂。

修正條文協商結論中也提到，當夫妻難以共同生活而分居，則分居期間已無共同生活事實，夫妻中的一方若對婚姻生活無貢獻或協力，法院即應審酌，予以調整或免除其分配額。

時代力量立委邱顯智表示，修法可以往比較公平的方向更進一步，保障婚姻關係中弱勢一方，法院可以一對家庭勞動付出狀況整體衡量後調整分配額。

領銜提案的民進黨立委周春米指出，夫妻剩餘財產分配原本法律要求平均分配，有失公平法院再裁量，但實務上，法官審酌時沒有太多武器做司法裁量，修法把裁量標準具體列出，修法後可讓未來分配財產更公平，有助於雙方。