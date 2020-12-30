調查局中和園區新大樓動土 蔡英文：期許繳出亮麗成績

蔡英文總统上午出席「法務部調查局中和調查園區辦公大樓興建工程」開工暨動土典禮。

總統致詞時表示，「中和調查園區」自98年起籌備約11年，未來「中和調查園區」完工後，將有利統合調查局北部地區人力及設備等資料，增進區域平衡發展，改變調查局同仁辦公環境，提高辦案品質及效率。

中和調查園區未來將由調查局的鑑識科學處、新北市調查處、北都地區機動工作站及國家安企维護工作站進駐，這些單位因近年業務大幅成長，面臨辦公空間不敷使用的困境。中和調查園區辦公新建大樓計畫在107年底獲得行政院通過，核定總經費新臺幣約14億元。

【中央社／台北30日電】

調查局今天舉辦中和調查園區動土典禮，總統蔡英文致詞時表示，園區未來將由鑑識科學處、國家安全維護工作站等單位進駐，期許調查局在維護國安等工作交出更亮麗的成績單。

中和調查園區與北部地區機動工作站相鄰，原供停車場、備勤室之用，是調查局歷來最大的建築案，總樓地板面積3萬1597平方公尺，總經費新台幣14億1960萬6000元。

園區新建的4棟建築物，包括鑑識科學大樓、聯合辦公大樓、北部地區機動工作站辦公大樓、警衛暨通訊監察大樓，預計於民國112年12月完工。

蔡總統上午出席開工動土典禮時表示，中和調查園區自98年起籌備約11年，在法務部長蔡清祥及調查局長呂文忠鍥而不捨奔走下，才得以修成正果。

總統說，中和調查園區完工後，將有利統合調查局北部地區人力及設備等資源，增進區域平衡發展，改善調查局同仁辦公環境，提高辦案品質，

總統提到，調查局肩負國家安全維護與重大犯罪案件調查，近年屢破獲重大案件，深獲國人高度肯定，在我國國安體系中更扮演著非常重要的角色。

總統說，面對假訊息的危害，調查局承擔起大任，持續整合資安專業、組成專業團隊，強化政府打擊各類網路犯罪的功能，資安工作站成立後，調查局在追查假消息源頭大有斬獲，最近也破獲首宗網路國安案件。

總統還提到，調查局這幾年無論在偵辦侵害營業秘密案件、打擊貪瀆與毒品都有許多成果，全力保護產業穩定發展，維護台灣治安；她也注意到，調查局為落實人民的調查局、打破嚴肅神秘的印象，今年首次舉辦敦親睦鄰活動。

總統表示，中和調查園區未來將由鑑識科學處、新北市調查處、北部地區機動工作站及國家安全維護工作站進駐，相信也能在維護國家安全、資訊安全、打擊犯罪及毒品查緝等各項工作上交出更亮麗的成績。