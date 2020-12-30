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調查局中和園區新大樓動土 蔡英文：期許繳出亮麗成績

攝影中心 / 記者杜建重／即時報導
蔡英文總统(右)與法務部長蔡清祥(左)上午一同主持調查局中和調查園區辦公大樓興建工程開工儀式。記者杜建重／攝影
蔡英文總统(右)與法務部長蔡清祥(左)上午一同主持調查局中和調查園區辦公大樓興建工程開工儀式。記者杜建重／攝影

蔡英文總统上午出席「法務部調查局中和調查園區辦公大樓興建工程」開工暨動土典禮。

總統致詞時表示，「中和調查園區」自98年起籌備約11年，未來「中和調查園區」完工後，將有利統合調查局北部地區人力及設備等資料，增進區域平衡發展，改變調查局同仁辦公環境，提高辦案品質及效率。

中和調查園區未來將由調查局的鑑識科學處、新北市調查處、北都地區機動工作站及國家安企维護工作站進駐，這些單位因近年業務大幅成長，面臨辦公空間不敷使用的困境。中和調查園區辦公新建大樓計畫在107年底獲得行政院通過，核定總經費新臺幣約14億元。

【中央社／台北30日電】

調查局今天舉辦中和調查園區動土典禮，總統蔡英文致詞時表示，園區未來將由鑑識科學處、國家安全維護工作站等單位進駐，期許調查局在維護國安等工作交出更亮麗的成績單。

中和調查園區與北部地區機動工作站相鄰，原供停車場、備勤室之用，是調查局歷來最大的建築案，總樓地板面積3萬1597平方公尺，總經費新台幣14億1960萬6000元。

園區新建的4棟建築物，包括鑑識科學大樓、聯合辦公大樓、北部地區機動工作站辦公大樓、警衛暨通訊監察大樓，預計於民國112年12月完工。

蔡總統上午出席開工動土典禮時表示，中和調查園區自98年起籌備約11年，在法務部長蔡清祥及調查局長呂文忠鍥而不捨奔走下，才得以修成正果。

總統說，中和調查園區完工後，將有利統合調查局北部地區人力及設備等資源，增進區域平衡發展，改善調查局同仁辦公環境，提高辦案品質，

總統提到，調查局肩負國家安全維護與重大犯罪案件調查，近年屢破獲重大案件，深獲國人高度肯定，在我國國安體系中更扮演著非常重要的角色。

總統說，面對假訊息的危害，調查局承擔起大任，持續整合資安專業、組成專業團隊，強化政府打擊各類網路犯罪的功能，資安工作站成立後，調查局在追查假消息源頭大有斬獲，最近也破獲首宗網路國安案件。

總統還提到，調查局這幾年無論在偵辦侵害營業秘密案件、打擊貪瀆與毒品都有許多成果，全力保護產業穩定發展，維護台灣治安；她也注意到，調查局為落實人民的調查局、打破嚴肅神秘的印象，今年首次舉辦敦親睦鄰活動。

總統表示，中和調查園區未來將由鑑識科學處、新北市調查處、北部地區機動工作站及國家安全維護工作站進駐，相信也能在維護國家安全、資訊安全、打擊犯罪及毒品查緝等各項工作上交出更亮麗的成績。

蔡總统上午出席調查局中和調查園區辦公大樓興建工程開工暨動土典禮，到場時雙手合十向在場來賓致意。記者杜建重／攝影
蔡總统上午出席調查局中和調查園區辦公大樓興建工程開工暨動土典禮，到場時雙手合十向在場來賓致意。記者杜建重／攝影
蔡英文總统今日上午出席「法務部調查局中和調查園區辦公大樓興建工程」開工暨動土典禮，致詞時期許調查局在維護國家安全、打擊犯罪等各項工作上能交出麗成績單。記者杜建重／攝影
蔡英文總统今日上午出席「法務部調查局中和調查園區辦公大樓興建工程」開工暨動土典禮，致詞時期許調查局在維護國家安全、打擊犯罪等各項工作上能交出麗成績單。記者杜建重／攝影
蔡英文總统(左四)今日上午出席「法務部調查局中和調查園區辦公大樓興建工程」開工典禮，並與法務部長蔡清祥(右二)、調查局長呂文忠(左三)、新北市長侯友宜(右一)等人一同進行動土儀式。記者杜建重／攝影
蔡英文總统(左四)今日上午出席「法務部調查局中和調查園區辦公大樓興建工程」開工典禮，並與法務部長蔡清祥(右二)、調查局長呂文忠(左三)、新北市長侯友宜(右一)等人一同進行動土儀式。記者杜建重／攝影

蔡英文 調查局

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