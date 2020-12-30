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國民黨公布蔡政府十大「失」政 開放萊豬最吸憤怒表情

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨公布蔡政府「十大『失』政」排名。圖／國民黨提供
國民黨公布蔡政府「十大『失』政」排名。圖／國民黨提供

明天就是今年最後一天，國民黨根據QSearch聲量分析，統計出2020年蔡政府十大「失」政排名， 其中開放萊豬、口罩之亂、中天關台占據前3名。國民黨強調，蔡英文總統8月底粗暴宣布開放萊豬，短短4個月已在臉書上累積超過3000萬貼文心情數，並獲得最多的憤怒表情，穩居「民怨之首」。

國民黨公布的蔡政府十大「失」政排名，獲得網友最多表情符號的前三名依序是「好膽嘜罩—口罩之亂」、「你OK，你先吃—開放萊豬」、「說好的言論自由呢—中天關台」，其他還有「肺咳家園—中火生煤爭議」、「逢日必軟—台日主權及漁權爭議」、「今晚來點03722403—統編之亂」、「玩世不恭—丁允恭性醜聞」、「梅花飄零好辛酸—華航改名改塗裝」、「你在他鄉—小明回不了家」、「爽到你，甘苦到我—勞動基金炒股弊案」。

而在十大「失」政中獲得最多「憤怒表情」的依序是「你OK，你先吃—開放萊豬」、好膽嘜罩—口罩之亂」、「說好的言論自由呢—中天關台」、「肺咳家園—中火生煤爭議」、「今晚來點03722403—統編之亂」、「玩世不恭—丁允恭性醜聞」、「逢日必軟—臺日主權及漁權爭議」、「你在他鄉—小明回不了家」、「爽到你，甘苦到我—勞動基金炒股弊案」、「梅花飄零好辛酸—華航改名改塗裝」。

國民黨文傳會主委王育敏表示，今年的疫情影響每一位民眾，爭搶口罩亂象更是全民的切身之痛，儘管台灣的整體防疫作為不差，但政府的諸多作為仍有疏漏之處，除了口罩亂象，排名第9的「小明回不了家」，也顯示政府的施政冷冰冰，缺了些人性考量。尤其對中國大陸與其他國家入境管制兩套標準，防疫帶有政治考量，因而遭到質疑與批判。

王育敏進一步表示，還有行政院長蘇貞昌、前發言人丁怡銘都參與的「統編之亂」、總統府前發言人丁允恭的性醜聞；華航改名改塗裝、小明回不了家、勞動基金炒股弊案等，都顯示民進黨用意識形態施政，或為蔡政府無能失政的案例。國民黨將善盡監督責任，持續在萊豬等議題上嚴格監督政府，也呼籲人民未來以選票下架失能敗政的執政黨。

國民黨文傳會副主委黃子哲諷刺，今年是「英皇元年」，綠色恐怖、威權再現就是民進黨執政的特徵，導致「豬」（萊豬）事不順，貫徹始「中」（中天）。即便國民黨在立院強力杯葛也擋不了9項萊豬相關行政命令，還被否決堅持標示萊劑的提案，以及近日的標章混亂等都造成民怨，幾乎可以預見萊豬民怨明年還會持續發燒。

國民黨文傳會副主委鐘沛君批評，這些數據顯示民眾對於開放萊豬有多憤怒，而且不分黨派，因為不管支持藍綠只要吃到都會有損傷。還有國民黨副秘書長李彥秀赴美看小孩，竟被綠委陳亭妃、莊瑞雄說在台灣反萊豬，去美國吃美豬。

鐘沛君說，民進黨腦子壞了，但幹話系統倒是運轉得很好，請做好功課再來，就算在美國境內吃到的肉品也不會百分百都有瘦肉精，所以在台灣做好標示有這麼困難嗎？有產地標示就等於食安把關是不正確的，只會害到已經進口肉品但不含萊劑的廠商。

國民黨公布蔡政府「十大『失』政」排名。圖／國民黨提供
國民黨公布蔡政府「十大『失』政」排名。圖／國民黨提供

萊豬 國民黨

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