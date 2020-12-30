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蔡英文民調下滑蜜月期結束？蘇貞昌：難做到百分百滿意

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今上午一同出席中和警消社宅動土典禮。記者吳亮賢／攝影
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今上午一同出席中和警消社宅動土典禮。記者吳亮賢／攝影

台灣民意基金會昨天發布最新民調蔡英文總統整體聲望出現下滑，基金會董事長游盈隆表示，雖蔡總統滿意度仍有5成3，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束。對此行政院長蘇貞昌今表示，「請國人同胞多給行政團隊鼓勵，很難做到百分百滿意，會繼續檢討努力。」

蘇貞昌表示，感謝國人同胞超過五成給蔡總統肯定支持，給行政團隊鼓勵，這是全體行政團隊非常辛苦做出來的成績，「尤其疫情險峻、國際情勢困難，台灣是亂世中的福地，少數經濟正常成長的國家。」

蘇貞昌說，請國人同胞多給行政團隊鼓勵，很難做到百分百滿意，會繼續檢討努力，「也請國人同胞給公務人員、辛苦人員溫暖肯定，大家一起進步會最好。」

蘇貞昌 蔡英文 民調

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