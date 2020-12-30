蔡英文、蘇貞昌、侯友宜三人同台 蘇侯互動熱絡、與蔡互動少

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今上午一同出席中和警消社宅動土典禮，蘇、侯二人表定抵達時間皆為9點25分，但侯特別提前近15分鐘，蘇大約提前5分鐘，兩人會面後，頻頻交頭接耳，並一同在門口迎接蔡英文到來。對於外界關注的萊豬進口議題，三人現場致詞時皆隻字未提，僅聚焦社宅動土。

侯友宜率致詞時指出，自己是警察出身，對興建警消社宅感同深受，並心存感謝。感謝中央興建社宅照顧警消，新北市也會全力以赴自己興建社宅，預計在民國112年完成1萬戶，光是中和地區就要興建1400餘戶，「與中央並肩努力，為冒險犯難的警消解決住宿問題」。

蘇貞昌表示，警消同仁勤務繁重、輪調頻繁，很難安於一地照顧家人，去年四月總統指示要把保二總隊基地，為全國警消蓋社宅，今天全國第一座警消社宅也正式動工，「總統的政見要20萬戶社宅，其中12萬戶直接興建，8萬戶包租代管，第一階段今年已完成4.2萬戶，達成率106%，明年就要有1.5萬戶，在全國18縣市同步實施，地方越配合，越早日實現。」

蔡英文表示，今年對警消同仁而言充滿挑戰，除了冒著生命危險處理各種突發事件，還要協勤防疫工作，如居家檢疫查緝，今天全國第一棟警消同仁社宅動工，就是展現政府照顧警消的決心，將優先保留給警消同仁，「讓大家有更合理租金，更高品質交通及居住環境，就是我們說的安居樂業。」

蔡英文也說，感謝內政部一年來的規劃、設計，到今天動土，「近期大家很熱烈討論社宅，中央一定要做出好的典範。」