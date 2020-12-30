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高雄罷免高閔琳下午送2萬多連署書 罷捷明年公辦說明會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員高閔琳（左一）努力為地方爭取建設並拿出問政成績面對罷免案。圖／高閔琳服務處提供
高雄市議員高閔琳（左一）努力為地方爭取建設並拿出問政成績面對罷免案。圖／高閔琳服務處提供

高雄市罷免市議員高閔琳的人士今天下午將送2萬2000份左右的第二階段連署書到高雄選委會，罷免行動進入二階連署書審查。罷免市議員黃捷案已經成立，黃捷同意參加罷免說明會，罷捷社群不同意參加，高雄市選委會預計明年1月27日到2月5日之間擇一日辦理電視公辦罷免說明會，黃捷總共有24分鐘說明的機會。

參與罷免高閔琳的行動的挺高雄市前市長韓國瑜人士陳清茂表示，下午2時會把二階連署書送到高雄市選委會，約有2萬2000份，比這個選區（第3選區大岡山地區）罷免議員所需的二階連署1萬9000多份多出一些。

對於罷免案，高閔琳都強調尊重不同的民意，她都會繼續做好議員的本分和地方服務等工作。

高雄市議員鳳山選區罷免黃捷案，第二階段連署已通過，進入罷免投票程序，中選會也公告2月6日投票，高雄市選委會依據選罷法規定，必須在投票日前10天內舉辦罷免說明會，黃捷已同意參加，罷捷的鳳山清捷隊則表示罷免領銜人劉辰芳是位患有癌症的單親媽媽，工作辛苦又要照顧小孩，身體狀況相當不佳，故不克參加公辦電視罷免說明會。鳳山清捷隊另向黃捷提出辯論方式表達論述，黃捷仍要在公辦說明會中向鳳山選民說明她當議員以來的問政成績。

由於黃捷決定參加罷免說明會，高雄市選委會預計明年1月初開委員會確定公辦電視罷免說明會的日期。選委會表示，公辦電視罷免說明會原則是以兩輪的方式進行，罷免案領銜人和被罷免人每一輪各有12分鐘論述的時間，因罷免領銜人不參加，所以黃捷有兩輪各12分鐘的時間、總共24分鐘的時間可論述。

高雄市議員黃捷決定在公辦罷免說明會上說明自己為民服務、爭取各項建設成果。圖／本報資料照片
高雄市議員黃捷決定在公辦罷免說明會上說明自己為民服務、爭取各項建設成果。圖／本報資料照片

罷免 黃捷 高雄市 高閔琳

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