立院31日行使公平會、中選會人事同意權 國民黨團不投票

公平會、中選會兩人事同意權案明天在立院闖關，國民黨團上午召開黨團大會，確定將不會投票。國民黨團總召林為洲表示，黨團對公平會主委被提名人李鎂專業能力有質疑，對中選會表現也待觀察，對於民進黨講兩項投票合一也有疑慮。

公平會人事屆臨改聘，行政院提名經濟部商業司長李鎂接任主委、中原大學法學院長陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆續任。中選會前委員周志宏轉任銓敘部長去職，行政院也提名律師陳恩民遞補。兩人事案立院明天行使同意權。

林為洲表示，公平會主委位階還蠻高的，必須具有比較宏觀視野的法律與經濟層面的專業，但李鎂的專業是智慧財產權，對整體公平會業務並不是非常熟悉，她的資歷與經歷要做公平會主委都不算恰當，「資格不太符合」。

至於陳恩民，林為洲說，國民黨團對中選會這個委員人選沒特別意見，但對中選會過去表現還在觀察，尤其是主委李進勇，國民黨反萊豬兩公投何時能啟動第二階段連署也還沒有下文，不知道會不會刁難，對中選會持保留態度。

林為洲也質疑，以往若一次會議要行使兩個以上機關人事同意權，都是一個機關人事同意權行使完，才來行使下一個機關人事同意權，但這次很奇怪，兩個行使同意權案採「同時領票、同時投票」，不用投兩次，這樣不會投錯嗎？

林為洲說，立院過去行使人事同意權沒有這種「同時領票、同時投票」慣例，民進黨團這樣做，只是「民進黨立委急著要放假」，要節省投票時間，但明天開會一天就一天，有差那半小時？