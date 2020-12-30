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蔡英文的法界親戚們 這2位平時絕口不談蔡關係
總統府25日公布由現任最高行政法院庭長吳明鴻接任院長，由於吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，引起各界關注。司法院指出，吳資歷完整，在行政法院體系相當資深，對土地法規有所鑽研，是實務與學術兼備的人才，此任命毫無政治考量。
行政法院被稱為是法治國穹頂上的「拱心石」，法界同仁形容吳明鴻為人謙和，也很照顧庭員，是適合人選；因此總統特任的消息一出，許多人都向他道賀。吳明鴻早年擔任檢察官時，曾起訴轟動一時、涉及族群敏感議題的湯英伸案殺害僱主一家三人案，求處死刑，引發不少知名社會人士救援行動，湯最後仍遭槍決。
其實，蔡總統在司法界的親戚還有姪子蔡元仕，是宜蘭地檢署主任檢察官，堂姊蔡薰慧則是最高檢察署檢察官，兩人均行事低調，平時絕口不談與蔡英文的關係。
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