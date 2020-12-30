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陳水扁周日要當廣播主持人 展望2021：愈挫愈「勇」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在「扁擔物語」展望2021年，強調「愈挫愈『勇』」。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在「扁擔物語」展望2021年，強調「愈挫愈『勇』」。圖／翻攝陳水扁臉書

前總統陳水扁將自2021年第一個周日開始主持廣播節目，今天他在臉書的「扁擔物語」中提早送舊迎新，給2021年許個新年新願─愈挫愈「勇」。

陳水扁的扁擔物語以插畫和短文為主，一改過去以較長表述文章為主的呈現方式。面對新的一年，他今天打出「愈挫愈勇」的主題。

他表示，「一年又要過去了，阿扁好想念大家！」沒有勇哥的日子也已經很久了，教阿扁如何不想牠？只好把思念化為一種前進的力量。日子越難熬，越懂得堅強。這就是人生，無常的人生。

他強調：「過去的一年，不可能事事順心。2020坦然面對，2021愈挫愈『勇』！」

陳水扁的新年計畫已在日前公開，從1月3日起，每周日上午10時到11時，在微微笑全國廣播網主持自己的電台節目，首播要訪問石川傳媒集團董事長石川。

陳水扁的兒子陳致中表示，陳水扁的廣播節目每周日一集，一集訪問一位來賓，節目方向是講勵志人生、小故事、經驗分享，不是政論時事。

陳水扁 陳致中

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