黃捷、王浩宇誰被罷免機率大？從選區藍綠結構、聲量看答案

前高雄市長韓國瑜罷免案通關後，掀起全台一陣罷免浪潮，桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷的罷免案先後連署過關成立，分別將於明年1月16日、2月6日進行投票。如果最終投下同意罷免票的人數，達到原選舉人數的25%，且同意票超過不同意票，就會面臨被罷免下台的命運。以下對比2020年總統大選韓國瑜在黃捷、王浩宇選區的得票，以及觀察近期網路聲量趨勢，來看誰被罷免成功的機率更大。

如果號召鐵藍、韓粉出門投票 王浩宇更容易達罷免門檻

以高雄市議員黃捷所在的鳳山區來說，該選區的原選舉人數為287,829人，25%的成功罷免門檻即71,958張同意罷免票。2020年總統大選韓國瑜在這選區拿下82,432張的選票，參酌當時韓國瑜爭議不斷以及國民黨內分裂的情況，這群仍然願意投給他的人理論上是鐵藍選民，加上這次罷免被視為由韓粉動員為主的「報復性罷免」，預期能夠拿到的同意罷免票，來自這些人的機率最大，換句話說這群人當中如果有87.9%的人出去投票，就能達到71,958張票的成功罷免門檻。

反之桃園市議員王浩宇所在的中壢區，該選區的原選舉人數為315,143人，25%的成功罷免門檻即78,786張同意罷免票，2020年總統大選韓國瑜在這選區拿下107,499張選票，這些人只要有73.3%的人投下同意票，就會達罷免成功的門檻。

因此光論「選票結構」，王浩宇達到罷免門檻的機率較大。

image source:網路溫度計





罷免、爭議網路聲量 王浩宇勝黃捷

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，針對罷免黃捷的近3個月網路聲量49,893筆，罷免黃捷連署案在12月18日通過當天創下區間高峰；王浩宇罷免案連署雖然早在11月20日通過，近期罷免的相關討論卻隨著投票日在即，有日漸增溫的趨勢，網路聲量達80,039筆，幾乎是黃捷的2倍，網路罷免呼聲是王浩宇高於黃捷。

此外，過去韓國瑜遭罷免主要就是因為爭議不斷，激起許多看不下去的選民站出來投票罷免。罷免討論聲量對比黃捷、王浩宇近期的爭議聲量，也互相影響。

因質詢韓國瑜時翻白眼一炮而紅的黃捷，近日爭議包含11月11日高雄市議會表決瘦肉精零檢出，被抓包在表決時落跑，以及因涉時代力量人頭黨員案，遭檢調移送調查。



反觀曾在高雄市議長許崑源墜樓身亡，臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」惹怒不少韓粉揚言要罷免他的王浩宇，近期爭議則包括11月10日因散布時代力量前黨工持毒的不實謠言遭判賠40萬元並致歉；12月1日指控家樂福販售萊豬商品，再次強調「零檢出並不等於未使用；12月6日又在臉書貼出一張牛排照片寫「這裡面，有賽德克巴萊嗎？阿姨說」也挨批是歧視原住民。敢說敢言的個性雖然增加許多曝光機會，但同時也帶來不少爭議，還有網友形容他是「擔心別人不知道有罷免案在身上」，認為會因此催出更多人站出來投票，成為罷免案是否通過的另一個變數。

▲黃捷、王浩宇近3個月聲量趨勢，與主要引起討論的爭議事件。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/10/01~2020/12/29)

延伸閱讀

賞101跨年煙火怎防疫？柯P推周邊遠眺 十大非信義區免費點來了

伍佰到底神在哪？鄉民專業文被推爆 「愛情限時批」當年竟然被退貨

狠愛演聲量王是誰？宣布拆夥網友吵翻天 他加碼爆料「過河拆橋」





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月01日至2020年12月29日。